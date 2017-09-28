بالاسماء والتفاصيل..أحكام المحكمة العسكرية في لبنان في شأن احداث عبرا
احمد الاسير: اعدام
فضل شاكر: 15 سنة وتجريده من الحقوق المدنية (غيابي)
فادي بشير البيروني: غيابي اعدام
حسين ياسر: اعدام
السوري عبد الباسط بركات: وجاهي- اعدام
يحيى دقماق: وجاهي 10 سنوات حبس
الفلسطيني ابرهيم فتحي سليم: وجاهي 15 سنة حبس
حسان محمد ثابت: وجاهي 15 سنة
السوري خالد عامر: وجاهي اعدام
راشد محمد شعبان: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية هاني
سهيل القواس: وجاهي سنة حبس
ربيع محمد النقوزي: وجاهي 10 حبس وتجريده من الحقوق المدنية
ماجد احمد زهره: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية
طارق محمد سرحال: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية
عدنان رمزي البابا: وجاهي الحبس 10 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية وكذلك محمد صطيف
محمد يوسف وهبة: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية
الفلسطيني محمد ابراهيم صلاح: اعدام
محمد سمير جلول: وجاهي 5 سنوات وتجريد من الحقوق المدنية
محمد هلال النقوزي: غيابي اعدام
الفلسطيني ابرهيم مصطفى: مؤبد وتجريد من الحقوق المدنية - وجاهي
الفلسطيني احمد وليد قبلاوي: وجاهي مؤبد وتجريد من الحكومة المدنية
الفلسطيني وسام احمد نعيم: وجاهي و5 سنوات حبس وتجريده من الحقوق المدنية
الفلسطيني محمد علي الاسدي:وجاهي 10 سنوات حبس وتجريد من الجقوق المدنية
محمد هلال احمد الاسير وعمر احمد الاسير: غيابي حبس مؤبد تجريد من حقوقهما المدنية
فراس مصطفى الدنف: غيابي حبس مؤبد وتجريد من الحقوق المدنية
الفلسطيني علاء سعد الدين المغربي: وجاهي ومؤبد
حسن محمد الزعتري: وجاهي 5 سنوات وتجريد من الحقوق المدنية
حسن بلال الزعتري: وجاهي والحبس سنة
الفلسطيني مازن سليم مشعل: غيابي 15 سنة حبس وتجريد من الحقوق المدنية
محمد سعد الدين سمهون: غيابي 15 سنة وتجريد من الحقوق المدنية
ماجد احمد زهره: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية
طارق محمد سرحال: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية