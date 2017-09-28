living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالاسماء والتفاصيل..أحكام المحكمة العسكرية في لبنان في شأن احداث عبرا

28
SEPTEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالاسماء والتفاصيل..أحكام المحكمة العسكرية في لبنان في شأن احداث عبرا

احمد الاسير: اعدام

فضل شاكر: 15 سنة وتجريده من الحقوق المدنية (غيابي)

فادي بشير البيروني: غيابي اعدام

حسين ياسر: اعدام

السوري عبد الباسط بركات: وجاهي- اعدام

يحيى دقماق: وجاهي 10 سنوات حبس

الفلسطيني ابرهيم فتحي سليم: وجاهي 15 سنة حبس

حسان محمد ثابت: وجاهي 15 سنة

السوري خالد عامر: وجاهي اعدام

راشد محمد شعبان: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية هاني

سهيل القواس: وجاهي سنة حبس

ربيع محمد النقوزي: وجاهي 10 حبس وتجريده من الحقوق المدنية

ماجد احمد زهره: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية

طارق محمد سرحال: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية

عدنان رمزي البابا: وجاهي الحبس 10 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية وكذلك محمد صطيف

محمد يوسف وهبة: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية

الفلسطيني محمد ابراهيم صلاح: اعدام

محمد سمير جلول: وجاهي 5 سنوات وتجريد من الحقوق المدنية

محمد هلال النقوزي: غيابي اعدام

الفلسطيني ابرهيم مصطفى: مؤبد وتجريد من الحقوق المدنية - وجاهي

الفلسطيني احمد وليد قبلاوي: وجاهي مؤبد وتجريد من الحكومة المدنية

الفلسطيني وسام احمد نعيم: وجاهي و5 سنوات حبس وتجريده من الحقوق المدنية

الفلسطيني محمد علي الاسدي:وجاهي 10 سنوات حبس وتجريد من الجقوق المدنية

محمد هلال احمد الاسير وعمر احمد الاسير: غيابي حبس مؤبد تجريد من حقوقهما المدنية

فراس مصطفى الدنف: غيابي حبس مؤبد وتجريد من الحقوق المدنية

الفلسطيني علاء سعد الدين المغربي: وجاهي ومؤبد

حسن محمد الزعتري: وجاهي 5 سنوات وتجريد من الحقوق المدنية

حسن بلال الزعتري: وجاهي والحبس سنة

الفلسطيني مازن سليم مشعل: غيابي 15 سنة حبس وتجريد من الحقوق المدنية

محمد سعد الدين سمهون: غيابي 15 سنة وتجريد من الحقوق المدنية

ماجد احمد زهره: وجاهي 5 سنوات حبس وتجريد من الحقوق المدنية

طارق محمد سرحال: غيابي سنة وتقديم بندقية حربية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout