living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدر عن هيئة التيار الوطني الحر في تنورين البيان التالي

28
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ان رؤية بطرس حرب تذكّرنا بتراجيديا لازمت البترون منذ ٤٥ سنة تقريباً.
أمّا ان تقرأ ما صرّح به اليوم، فهنا قمة الكوميديا.... هو يتشدق متهماً الوزير باسيل بأنه" أكبر كارثة على المسيحيين" ، وهنا نذكِّر بقول مار بولس الرسول"عار معيّري وقع عليّ" ، ويا ليت الوثائق تذكّره بحجم إساءته الى المسيحيين وهنا غيض من فيض:
ففي ٢٧ ايلول ١٩٩٠، يطالب هذا "الوطني المسيحي" في حديث لصحيفة الاتحاد من الحكومة اللبنانية الاستعانة بأي جيش بما فيه الجيش السوري للدخول الى قصر بعبدا ووزارة الدفاع.
وفي ٦ شباط ٢٠٠٠، غادر بطرس حرب قداس مار مارون لأن المطران مطر لم يحيّ المقاومة في عظة القدّاس! نعم، هكذا ترك الماروني القداس بعد العظة مباشرة وقبل تلاوة قانون الايمان المسيحي الماروني إرضاءً لحزب الله.
في ٢٣ ايار ١٩٩١ أيضاً، بعد ترويقة البتي فور الشهيرة في شتورا، يحج بطرس حرب الى الشام ويوقع مع اترابه معاهدة الاخوة بين سوريا ولبنان ثم ينطلق نحو بكركي لشرح المعاهدة وإقناع سيدها بأنها "تصب في مصلحة لبنان وسوريا ولا تمس السيادة والاستقلال"، وتعهّد أن النوايا عند الرئيس الأسد هي الترجمة للاتفاق "وعدم التوقف حصراً عند النصوص".
ثم يذهب الى السفارة السعودية يطالب بأموال "عمالة أو عمولة". سمّوها ما شئتم فالوقائع واضحة في وثيقة للسفارة السعودية في لبنان رقم ٤٣٠٢٧ تاريخ ٢٠/٢/١٤٣
لن نطيل الكلام خاصةً وأن في جعبتنا الكثير من فضائحه من فستان عرس ابنة رستم غزالي، الى استدعائه من قبل رستم بعد اغتيال الحريري....او واقعة جلسة الموازنة تاريخ ١٧-١٢-١٩٩٧، يومها اعتلى بطرس منبر المجلس وقال: "عم نسمع شكاوى من مزارعي الزيتون. وفي غمز انو الزيت السوري عم يغزي مناطقنا. مش كل شي نحطو بالسوري..."
بفضلك يا بطرس ادركنا معنى القول المأثور" شر البلية ما يضحك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout