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بالصور - في الضنية: لن تصدقوا ماذا فعل والدٌ بقاتل ابنه!

28
SEPTEMBER
2017
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"كل شخص بيفتخر بعشيرتو الا محمد السكسك عشيرتو بتفتخر فيه" عبارة كتبها أحد الناشطين بعدما وقف محمد وقفة شموخ وعز وبعدما قابل قاتل ابنه بالعفو ..

3 ايام مرت على وفاة الشاب محمود محمد السكسك اثر حادث سير مروع وقع ليلا على طريق كفرشلان /الضنية نتيجة للسرعة وغياب الاضاءة وفي حين لف الحزن عشيرة آل عمر شاء الوالد يوم أمس أن يخلد ذكرى طفله بأسلوب راق قلما نصطدم بمثله .. أسلوب يجسد الإنسانية في أسمى معانيها المتمثلة بالتسامح والعفو عند المقدرة ضاربا بذلك قانون شريعة الغاب الذي بنص على القتل ثأرا..

بدمعة حارقة أعلنها والد محمود " ما حصل قضاء وقدر" وبقلب لم يلتئم جرح فراق نبضه البس عباءته للقاتل معلنا عتقه من أي،حساب لوجه الله تعالى..

نار الحقد وئدت في دارة سكسك بعباءة بيضاء والتي إن دلت على شيء فإنها تعني أننا ما زلنا بألف خير..

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