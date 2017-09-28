بِطاقَتِكَ نستمرّ

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في أسلوبه مزيجٌ من الرّقةوالقوّة، يجذبكَ من دونإستئذان، يحاوركَ فتُعجبُ به،يحادثكَ فيصعكك بذكائه وحنكته. في محبته الملموسة للوطن، تجدُ ملجأً لحنينك الىلبنان وفِي حضورهِ الصارم،هيبةٌ تعشقها رغماً عنك. يمازحكَ، يطمئنكَ، يصغي إليك،ثمَّ يعطيكَ املاً ما زلتَ بحاجةاليه. في حضوره تهرب الكلمات وتجدُ نفسك مسمّراً، متأثّراً،منتظراّ، صاغياً لحكمته الهادئة والواثقة.

انّه معالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ جبرانب اسيل. من طاقته الجبّارة، استمدّت الطاقة الاغترابية اللبنانية نبضها فأستُكملت في٢٣-٢٤ أيلول في لاس فيغاس وبنجاحٍ باهر. خلال المؤتمر، بعث معالي الوزير في قلوب الحاضرين روحاً من الوطنية والاندفاع لا يمكن للمرء العادي تجاهلهما، فتنجذبُ اليه وتترقَّب كلامه وكأنّه هو الكلام المنتَظر، ولا يخيب ظنّك بل يعطيك اكثرممّا كُنتَ تتوق اليه. أنتَ الَّذِي امضيتَ سنيناً في الغربة تشتاقُ الى لبنان وذكرياتك فيه،أنتَ الذي إعتقدتَ انّ غيابك عنالوطن ابعدكَ وانَّ جنسيّتك لاتعني شيئاً... لا. فقد أتى جبرانب اسيل ليؤكد لك انّ جنسيتك حقٌّ مشروعٌ ولا يجوز التخلّي عنه. اتى ليعترف بمعاناتك وتضحياتك ويطلب منك انتحافظ على لبنانيتك وتسعىلكي تسترجع حقك بممارسة جنسيتك اللبنانية: ان تشارك،وتطالب، وتنتخب. أتى ليعطيالأمل من جديد ويضمّ أبناء الوطن اليه أينما كانوا..

أتى جبران باسيل فأعاد إلينالبنان كما عهدناه موّحداً، جميلاً ومزدهراً.

أتى إلينا فعدنا كما كنّا، فقط لبنانيين.

أتى إلينا "فعدنا" معه الى الوطن.

شكراً، جبران باسيل.