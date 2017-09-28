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مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة الرئيس عون في بعبدا: اجواء ايجابية وجلسة غداً في السراي لانجاز الاجراءات القانونية لمعالجة قانوني السلسلة والضرائب

28
SEPTEMBER
2017
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الرئيس عون: لمست خلال جولاتي الخارجية تفهما دوليا للموقف اللبناني
حيال موضوع النازحين السوريين مع وعد بتبنيه
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رئيس الجمهورية عن موضوعي السلسلة والضرائب: لضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم
وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة
------------------
الرئيس الحريري: ثمة من يسعى الى الايحاء وكأن البلاد في ظرف مأزوم
فيما المؤشرات والمعطيات ايجابية وتخالف ما يتم الترويج له
-----------------
قرر مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعتماد اجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي، سيتم انجازها في جلسة تعقد غداً في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحاً.
وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم في خلالها عرض التطورات ونتائج الاتصالات التي اجريت من اجل معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب.


تصريح الوزير الرياشي
بعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام ملحم الرياشي الى الصحافيين فقال:
" عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة الرئيس سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزير بيار ابو عاصي لوجوده خارج لبنان.
في مستهل الجلسة، اطلع فخامة الرئيس المجلس على اجواء الزيارتين الى نيويورك حيث ترأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة، والى باريس حيث قام بزيارة دولة الى الجمهورية الفرنسية بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون.
كذلك تحدث دولة الرئيس الحريري، فعرض المراحل التي قطعها ملف اقرار سلسلة الرتب والرواتب بدءاً من اقراره والاصلاحات والقانون الضرائبي ضمن التوافق الذي برز في حينه في مجلسي الوزراء والنواب من الافرقاء السياسيين كافة، لا سيما لجهة توفير ايرادات لصرف السلسلة الجديدة حفاظاً على التوازن المالي في البلاد ووصولاً الى قرار المجلس الدستوري الذي ابطل القانون الضرائبي والجدل الذي دار حول القرار الذي صدر في هذا الشأن.
بعد النقاش، تقرر بالاجماع اعتماد اجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي، سيتم انجازها في جلسة تعقد غداً في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحاً".


حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل سترسل الحكومة مشروع قانون مستقلاً عن قانون الضرائب؟
اجاب: ان الجو ايجابي جداً وستسمعون غداً عن اجراءات قانونية جيدة. اما التأجيل فكان من اجل كتابة القوانين.
سئل: هل سيقبض الموظفون والمعنيون بالسلسلة رواتبهم نهاية هذا الشهر وفق ما نصت عليه السلسلة؟
اجاب: سيعلم هؤلاء غداً كل شيء، والجو ايجابي جداً.
المعلومات الرسمية
وفي وقت لاحق، وزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مضمون مداخلتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.


مداخلة الرئيس عون
وتحدث الرئيس عون في بداية الجلسة عن زيارة الامم المتحدة، فأشار الى الكلمة التي القاها امام الجمعية العامة، وعرض للمواضيع التي اثارها مع الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس ورؤساء الوفود الذين التقاهم، وابرزها انجاز التحرير في الجرود، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد سيادة لبنان. وموضوع النازحين السوريين وجعل لبنان مركزا دوليا لحوار الحضارات والاديان والاعراق.
عن زيارة فرنسا اشار الرئيس عون الى ان المواضيع التي تمت مناقشتها مع الرئيس ماكرون والمسؤولين الفرنسيين هي نفسها التي اثيرت خلال محادثات نيويورك، مع التركيز على العلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها. وقال ان الجهد الفرنسي سوف ينصب على اعداد مؤتمرات دولية هدفها مساعدة لبنان، الاول لدرس حاجات الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية، والثاني للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، والثالث للبحث في الانعكاسات الحادة على الوضع في لبنان نتيجة النزوح السوري.


ولفت رئيس الجمهورية الى انه لمس خلال جولاته الخارجية تفهما دوليا للموقف اللبناني حيال موضوع النازحين السوريين، مع وعد بتبنيه. واورد الرئيس عون خلاصة لتقرير أعد حول التداعيات التي سببها النزوح السوري الى لبنان في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والانسانية.
بعد ذلك، تحدث الرئيس عون عن المواقف التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري بابطال القانون الضرائبي، فأشار الى ان بعض هذه المواقف خرج عن المألوف لافتا الى انه سبق له ان شدد على ضرورة اقرار الموازنة قبل قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب داعيا الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز على القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لافتا الى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة.


واشار الى ان مجلس الوزراء مدعو الى مناقشة الواقع الذي استجد بعد قرار المجلس الدستوري واتخاذ القرار المناسب في شأنه.


مداخلة الرئيس الحريري
بدوره، تحدث الرئيس الحريري عن قانون السلسلة والقانون الضرائبي ومواقف الافرقاء السياسيين التي ادت الى اقرارهما، مشيراً الى القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي والنقاش الذي دار حول عمل المجلس الدستوري وصلاحياته في تفسير الدستور.
وشدد الرئيس الحريري على حق مجلس النواب في اقرار اي قانون يريده، بما في ذلك اقرار ضرائب او الغائها، لافتا الى ان النقاش الذي دار في جلستي مجلس الوزراء بداية الاسبوع وفي الحلقات السياسية، تمحور حول اما تضمين قانون الضرائب ضمن الموازنة الجديدة ومعالجة مسألة قطع الحساب المنصوص عنها في المادة 87 من الدستور، واما الاتفاق على مشروع قانون جديد يتضمن النقاط الضرائبية مع الاخذ بالاعتبار ببعض ما ورد في قرار المجلس الدستوري من ملاحظات.


واضاف الرئيس الحريري: "علينا ان نفتش عن حلول اذا لم يكن هناك اتفاق على احد الاقتراحين، لاسيما وان ثمة من يسعى الى استغلال الوضع الذي نتج عن قرار المجلس الدستوري للايحاء وكأن البلاد في ظرف مأزوم، وفي وقت كل المؤشرات توحي انه خلال الاشهر الثمانية الماضية حصلت تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي وفي الموسم السياحي، وغيرها من المعطيات الايجابية التي تخالف ما يتم الترويج له.


ولفت الرئيس الحريري الى انه اجتمع مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وتم درس الاثار المالية المترتبة عن السلسلة وكان توافق على ضرورة اعتماد حلول تحافظ على الاستقرار المالي وعلى القدرة الاقتصادية للبلاد."

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