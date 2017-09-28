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بالمحضر والوثيقة: الكتائب غطّت خطة النفايات.. واستعرضت لاحقاً

28
SEPTEMBER
2017
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كشف امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان  خلال حلقة "بموضوعية" امس على شاشة الmtv  محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقد في 12آذار 2016 والذي يثبت موافقة وزراء حزب الكتائب على خطة النفايات ) الصورة مرفقة)، قال كنعان " نحن اعترضنا على خطة النفايات منذ البلداية، ولم نوافق ولم ننقلب على مواقفنا كما فعل سوانا، ولم نستعرض بكمامات ومن دونها، بل مارسنا العمل المؤسساتي، وطرحنا في لجنة المال الحل الجدي للأزمة بأكثر من جلسة، بحضور المعنيين على المستوى الوزاري والبلديات ومجلس الانماء والاعمار، ووضعنا خريطة طريق تقصّر الحلول من 4 سنوات الى سنة، وتقوم على اللامركزية والمعامل".
 
وكشف كنعان انه التقى التقيت النائب ميشال المر بعيداً عن الاعلام في حينه، على رغم الخصومة السياسية بيننا، وتمنيّت عليه حضور رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر اجتماع لجنة المال، وهو ما حصل، لأن همّي لم يكن العراضات والاستعراضات، بل التعاطي بمسؤولية لرفع النفايات من الشوارع، بعدما باتت بنتيجة الاعتصام واقفال مطمر برج حمود، بين المنازل وفي كل حي. وقد طرحنا في لجنة المال اللامركزية في الحل، ان يقدّم كل اتحاد بلديات ارضاً تستوفي الشروط لبناء معمل لمعالجة النفايات عليها، بتمويل من الاتحاد الأوروبي".
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