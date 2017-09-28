تفاصيل زيارة الوزير باسيل الى عكار غداً

A + A -

برنامج زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الى عكار غداً الجمعة 29 أيلول 2017

- 9.00: لقاء في القصر البلدي في بلدة ببنين مع فاعليات المنطقة وابنائها، تتخلله كلمات للوزير باسيل، رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير ورئيس البلدية كفاح الكسار.

- 11.00: لقاء في قاعة جامع القوس الكبير في بلدة عكار العتيقة مع فاعليات المنطقة وابنائها، تتخلله كلمات للوزير باسيل، رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر ورئيس البلدية خالد البحري.

-14.00: تدشين بحيرة الكواشرة، تتخلله كلمات للوزير باسيل (ممثلاً رئيس الجمهورية)، لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، لممثل الشركة الملتزمة المشروع، لرئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعب، ولرئيس بلدية الكواشرة محمد عبد الكريم.

-17.45: لقاء في معهد الباسل في تل عباس الشرقي، وكلمتان للوزير باسيل والسفير محمد الحسن.

-19.00: افتتاح مكتب هيئة بلدة الجديدة في "التيار الوطني الحر".

-19.50: لقاء مع مطران عكار للروم الارثوذكس باسيليوس منصور في دار المطرانية في الشيخ طابا.

-20.15: العشاء السنوي لهيئة قضاء عكار في "التيار الوطني الحر" في ملعب المدرسة الوطنية الارثوذكسية في الشيخ طابا، تتخلله كلمتان للوزير باسيل ومنسق هيئة القضاء أنطوان عاصي.