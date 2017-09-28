اقفال الاجواء اللبنانية الاثنين.. ووقف عمل الطيران لمدة ساعتين!

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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنها "إذ تثني على التزام الموظفين في كل الوحدات والمناطق بالإضراب العام والشامل والاعتصام والتظاهر الذي تم تنفيذه منذ ثلاثة ايام، فإنها تدعو الموظفين الى مواصلة الالتزام بالاضراب المفتوح كما نص عليه بيانها الصادر يوم الاثنين الماضي والحشد للاعتصام على طريق بعبدا اليوم عند العاشرة قبل الظهر وتعلن اقفال الأجواء اللبنانية ووقف عمل الطيران هبوطا وإقلاعا، يوم الاثنين 2 تشرين الأول المقبل من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك بعد ان تداولت بهذا التحرك مع لجنة المراقبين الجويين والتي هي ومطالبها جزء لا يتجزأ من رابطة موظفي الادارة العامة ومن مطالبها".

وختم البيان: "إن الرابطة وإذ تؤكد مطالب وحقوق المراقبين الجويين، تلفت المعنيين الى ان هذا التحرك سيكون بداية الغيث لتحركات متصاعدة ستصل الى مفاجآت ستعلن في الوقت المناسب، في حال لم يتم تحويل رواتب الموظفين في الادارة العامة فورا حسب جداول سلسلة الرتب والرواتب وتطبيق القانون الرقم 46 / 2017 كاملا. وهي تؤكد متابعتها لكل مطالبها الأخرى التي يجري العمل على تحصيلها في ما خص المتعاقدين وجداول وحقوق بعض الفئات الوظيفية. عشتم وعاش الموظف الاداري كريما عزيزا وعاش لبنان".