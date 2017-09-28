الامطار تصل غدًا إلى لبنان.. استعدوا لطقس نهاية الاسبوع!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

منخفض جوّي عالي الفعالية يسيطر على جنوب ايطاليا واليونان، يتّجه تدريجياً نحو تركيا مساء الجمعة، الأمر الذي سيسبب حالة عدم استقرار خلال نهاية عطلة الأسبوع يتخللها طقس غائم وممطر مع بعض الإنفراجات. وللمناطق الساحلية والجبلية المطلّة على البحر حصة من الأمطار، كدرجة أولى، وللبقاع، الحصة الخجولة.

وتشتدّ سرعة الرياح اعتباراً من ساعات الظهيرة يوم الجمعة، فتتحوّل إلى جنوبية غربية (35 كلم في الساعة) مصحوبة بسحب مرتفعة لتتحوّل بعد الظهر ومساء الى سحب ركامية تهيئ لتساقط الأمطار.

*الحرارة على الساحل 29 نهاراً و24 ليلاً

*في طرابلس وعكار: 29/30 نهاراً و25 ليلاً

*على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و14 ليلاً

*في البقاع: 28 نهاراً و13 ليلاً

*الضغط الجوّي: 1013hpa