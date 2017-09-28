المحطة الأخيرة والنهائية لمحاكمة الأسير اليوم.. هل يُحكم بالاعدام؟

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ينتظر أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها النهائي اليوم بحق أحمد اﻷسير، وعدد من مناصريه في قضية حوادث عبرا، بعد عشرات الجلسات التي عقدتها على مدى عامين، ولم تتمكن خلالها من استجواب الأسير، الذي امتنع عن الإدلاء بإفادته ما لم تستجب المحكمة لطلبات فريق الدفاع عنه.

وفي هذا الاطار، أكد مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن جلسة اليوم "ستكون المحطة الأخيرة والنهائية لمحاكمة الأسير".

وقال: "يكفي سنتان من المماطلة، وتعطيل سير العدالة، من خلال استنكاف متعمّد لوكلاء الدفاع وتقديم مطالب جرى تلبية معظمها، أهمها نقله من سجن الريجانية (التابع لوزارة الدفاع) إلى سجن روميه المركزي، وتحسين ظروف التوقيف والمشاهدات، ومراعاة وضعه الصحي".

وفي هذا الاطار، توقعت مصادر قانونية بأن تصدر "أحكام مشددة بحق اﻷسير ورفاقه، يرجح أن تصل إلى الإعدام".