عناوين الصحف ليوم الخميس 28 أيلول 2017

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الأخبار

«ربيع» بن سلمان

طريق «السعودية الرابعة»

البناء

رئيسا أركان إيران والعراق يهدّدان بعد تركيا بالخيار العسكري بوجه كردستان

حصار جوّي للانفصال... والبرزاني يتراجع ويقترح مراقبين لبغداد في المطارات

خطة السبهان: استدعاءات إلى السعودية لترميم 14 آذار... وبحث مصير الحكومة

الجمهورية

"التسوية الرئاسية": قصف سياسي متبادل

الديار

أزمة قانون الضرائب الى الحل وحزب الله دخل على خط الوساطة

المستقبل

«الإنتربول» يوجّه ضربة لإسرائيل ويقبل انضمام فلسطين

L'Orient-Le Jour

Un Conseil des ministres décisif aujourd’hui ?

The Daily Star

Fate of salary scale rests on Cabinet meet