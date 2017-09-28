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أسرار الصحف ليوم الخميس 28 أيلول 2017

28
SEPTEMBER
2017
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الجمهورية
صمت
إستغرب البعض الصمت المطبق من قيادات على تصريح أحد المسؤولين الذي أهان فئة إجتماعية مهمّة، ما فسّره البعض عدم الرغبة في خلق خلاف سياسي مع الفريق الذي يمثله.

غياب
لوحظ غياب عربي في زيارة الرئيس اللبناني إلى باريس.

لقاء
كشف سفير دولة أوروبية كبرى أن لقاءه الأخير مع مرجع لبناني كان متوتراً في شأن دور حزب الله.

المستقبل
يقال
إن مشاركين في الاتصالات الجارية من أجل إيجاد حلّ لملف تمويل سلسلة الرتب والرواتب استبعدوا الوصول الى نتائج ملموسة قبل خلوة رئيَسي الجمهورية والحكومة في بعبدا اليوم.


البناء

كواليس
توقعت مصادر على صلة بالملف الكردي في سورية أن تترتب نتائج إيجابية على الموقف الذي صدر عن وزير الخارجية السورية وليد المعلم حول الاستعداد لتفاوض مفتوح مع أكراد سورية ومن ضمنه مناقشة نوع من الإدارة الذاتية في مناطق الكثافة الكردية، تحت سقف وحدة سورية السياسية وأحادية الدور العسكري والأمني للدولة السورية. وقالت المصادر إن كلام المعلم أنتج جدالاً واسعاً في الأوساط الكردية سيمنع الخطاب الانفصالي ويضع دعاة الانفصال في مأزق.

خفايا
توقفت أوساط سياسية عند الدعوات التي وجهتها السعودية إلى عدد من قوى 14 آذار لزيارة الرياض وإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين، وفي طليعتهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان، متسائلةً عمّا إذا كان سيحمل بعض المدعوين أمر عمليات سياسياً والتنسيق مع السفير السعودي المنوي تعيينه في لبنان.

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