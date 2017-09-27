كنعان ل "بموضوعية" (مقتطفات): اعلان النيات بين التيار والقوات ينص على التحالف حيث امكن والتنافس الديموقراطي حيث يتعذر الالتقاء

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النائب ابراهيم كنعان ل "بموضوعية":



- كثير من الكلام المتناقل في الاعلام عن علاقة سلبية بين التيار والقوات غير صحيح

- المصالحة بين التيار والقوات لم تعد ملك حزبين بل هي ملك الجماعة المسيحية ولا عودة فيها الى الوراء

- اعلان النيات بين التيار والقوات ينص على التحالف حيث امكن والتنافس الديموقراطي حيث يتعذر الالتقاء

- طرح الموازنة في مجلس النواب يفترض ان يتم خلال ١٠ ايام وانتظام المالية العامة يعزز الثقتين الداخلية والخارجية

- طرحنا في لجنة المال ارضاً تقترحها اتحادات البلديات لبناء معامل معالجة النفايات ويمولها الاتحاد الاوروبي

- لم نستعرض بل طرحنا في لجنة المال الحل الجدي لازمة النفايات باكثر من جلسة من خلال اللامركزية والمعامل

- انا نائب المتن الشمالي وهمّي ليس بروبغندا اعلامية بل ايصال اهلي في المنصورية وعين سعادة الى حلّ



- لا أتاجر بمآسي اهلي بل من موقعي كنائب عن المتن عملت واعمل لحل يؤمن الكهرباء ويراعي هواجس المواطنين

- الوزير ابي خليل ينفذ قرار مجلس الوزراء وموقفي في ملف التوتر العالي انساني لا سياسي

- اتفهم هواجس وزارة الطاقة لان الربط يبقى مفصلياً لتأمين الكهرباء ولكن يجب مراعاة هواجس الاهالي

- لا يسأل ابراهيم كنعان عن دوره في حل ملف التوتر العالي فأنا حاضر بالحلول قبل من يزايد اليوم بالسياسة

- لست مع اي تسوية على حساب الناس وكاذب كل من يسوق عكس ذلك للاضاليل في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

- متصالح مع نفسي وقناعاتي ولا اخوض الانتخابات بوجع ومآسي الناس ومن المعيب على البعض اللجوء الى هذه الاساليب

- التيار الوطني الحر هو القوة الاولى في المتن الشمالي وكل كلام عكس ذلك غير صحيح

- ليس المهم ان يتواجد المسؤول اعلامياً في هذا الملف او ذاك بل الاهم تواجده في الحلول والعمل الجدي

- جاهزون اليوم قبل الغد للانتخابات وواثقون من ثقة الناس التي منحونا اياها في دورتين انتخابيتين

- لم نستعرض بل طرحنا في لجنة المال الحل الجدي لازمة النفايات باكثر من جلسة من خلال اللامركزية والمعامل

- طرحنا في لجنة المال ارضاً تقترحها اتحادات البلديات لبناء معامل معالجة النفايات ويمولها الاتحاد الاوروبي



- الحكومة صامدة حتى الانتخابات النيابية واي كلام آخر غير مطروح

- العديد ممن انتقدوا لقاء باسيل المعلم كانوا ينتظرون ساعات للقاء ضابط المخابرات السوري

- معادلتنا هي بناء الدولة على اساس التلاحم بين اللبنانيين وتطمين هواجس جميع المكونات

- العماد عون كان لديه شرعية شعبية قبل أن يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية



- زوروا التمثيل النيابي على مدى ٢٧ عاماً وينظرون اليوم باحترام الدستور

- هذا العهد هو الفرصة الأخيرة للمسيحيين وللبنانييّن لإنقاذ البلد وحرام علينا أن نضيّعها

- موقف الرئيس عون بتأخير انعقاد المجلس النيابي شهراً كان خطوة تاريخية دفعت في اتجاه اقرار قانون انتخاب يؤمن اوسع تمثيل

- الرئيس عون صاحب مبدأ واستراتيجي ومثابر لتحقيق ما يؤمن به

- الرئيس عون اعتبر ان الحكومة الحالية ليست اولى حكومات العهد لانها سبقت الانتخابات النيابية التي تحدد توجهات الناس

- قانون الانتخاب الحالي ليس على قياس احد بل على قياس الشراكة الوطنية الحقيقية

- نحن مع كل الاصلاحات التي تضمنها قانون الانتخاب النسبي

- كتلة التيار الوطني الحر ستكون اكبر بعد الانتخابات النيابية

- تغييب الموازنات والحسابات على مدى سنوات غيّب الرؤية المالية للدولة وقادرون بتكاتفنا لا تناكفنا على تصويب البوصلة

- الرقابة البرلمانية التي قمنا بها لم يشهدها اي مجلس نيابي منذ الاستقلال

- بعهد الرئيس الميثاقي شكّلت حكومة بتمثيل سليم واقر قانون انتخاب يصحح التمثيل ويؤمن اكبر مشاركة

- هناك قوى سياسية منها المعلن ومنها المستتر تسعى لعرقلة العهد والانجازات

- من يتحدث عن ان العهد مربك احيله الى مثل الحزم في فجر الحرود وتحرير الارض من الارهاب

- العهد اعطى الجيش كل الدعم والثقة ليقوم بواجباته لضرب الارهاب وحفظ الاستقرار والقرار اللبناني اخرج داعش

- من يتحدث عن احترام الدستور نسأله عن تغطيته لتمديدين رفضناهما وطعنا بهما

- لا نزال حتى الساعة مع الانتخابات الفرعية والقرار بيد وزير الداخلية والحكومة

- يمكن استبدال العديد من الضرائب بالوفر الذي حققته لجنة المال

- الاولوية بالنسبة الينا هي اقرار الموازنة والحسابات المالية كخريطة طريق لتأمين تمويل السلسلة

- الوعد بالحسابات المالية هو منذ العام ١٩٩٥ ونحن لا نريد ان نبقى على الوعود لان المحاسبة والاصلاح ضروريان

-كل من سكت ولم يتحرك عندما بدأنا بالاصلاح المالي في العام ٢٠١٠ وبدل موقف اليوم بتبدل التحالفات ابراؤه ايضا مستحيل



- اعتبر نفسي معنياً بكل فرد في القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب اعطاءهم حقوقهم

- الرؤية واضحة بالنسبة الينا وطرحنا منذ اليوم الاول موازنة وحسابات ثم سلسلة

- الخطأ الاكبر هو بالموافقة على سلسلة من دون ايرادات وعلى المسؤول تقديم البديل عند اعتراضه على الضريبة

- حافظنا على مبدئيتنا واحترمنا عمل المؤسسات وتبينت صوابية طرحنا القائل موازنة وحسابات ثم سلسلة

- اهم ما في قرار المجلس الدستوري ان تكون الموازنة في مواعيدها الدستورية وان تقدم الحسابات المالية السليمة

- اسأل النائب وليد جنبلاط متى مرّت الصناديق والهيئات بدائرة المناقصات منذ مطلع التسعينيات ؟

- يسجّل للتيار الوطني الحر التزامه بقرارات مجلس الوزراء وادارة المناقصات

- مجموعات سياسية تغطي مافيات مولدات الكهرباء ولا تريدنا ان ننجز في ملف الكهرباء



- هناك فشل على صعيد رجال النظام لا النظام

- منذ العام ١٩٩٣ لا حسابات مالية مدققة ولا موازنة منذ العام ٢٠٠٥

- عندما تبدلت التحالفات بدأ بعض من صمت سنوات يتحدث عن غياب الحسابات المالية ولم نسمع صوتهم يوم وضعنا الاصبع على الجرح

- رفض التسوية على المال العام هي لب النقاش الدائر اليوم ما يعني ان الابراء لا يزال مستحيلاً

- ما اثاره وزير المال اليوم في صحيفة الاخبار من غياب الحسابات كشفناه في لجنة المال منذ العام ٢٠١٠

- ما قلناه واتهمنا على اساسه بالتسييس تبيّنت صحته فلا حسابات مالية سليمة في الجمهورية اللبنانية

- من يسأل عما فعلناه نحيله الى وفر ال١٠٠٤ مليار الذي تحقق بالعمل الاصلاحي الرقابي للجنة المال على مدى ٤ اشهر

- ما حققناه في لجنة المال يؤكد ان هناك امكانية لضبط الهدر ومكافحة الفساد والمطلوب ارادة وعمل ومثابرة