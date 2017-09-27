كنعان ل "بموضوعية" (مقتطفات): اعلان النيات بين التيار والقوات ينص على التحالف حيث امكن والتنافس الديموقراطي حيث يتعذر الالتقاء

النائب ابراهيم كنعان ل "بموضوعية":
- كثير من الكلام المتناقل في الاعلام عن علاقة سلبية بين التيار والقوات غير صحيح
- المصالحة بين التيار والقوات لم تعد ملك حزبين بل هي ملك الجماعة المسيحية ولا عودة فيها الى الوراء
- اعلان النيات بين التيار والقوات ينص على التحالف حيث امكن والتنافس الديموقراطي حيث يتعذر الالتقاء
- طرح الموازنة في مجلس النواب يفترض ان يتم خلال ١٠ ايام وانتظام المالية العامة يعزز الثقتين الداخلية والخارجية
- طرحنا في لجنة المال ارضاً تقترحها اتحادات البلديات لبناء معامل معالجة النفايات ويمولها الاتحاد الاوروبي
- لم نستعرض بل طرحنا في لجنة المال الحل الجدي لازمة النفايات باكثر من جلسة من خلال اللامركزية والمعامل
- انا نائب المتن الشمالي وهمّي ليس بروبغندا اعلامية بل ايصال اهلي في المنصورية وعين سعادة الى حلّ
- لا أتاجر بمآسي اهلي بل من موقعي كنائب عن المتن عملت واعمل لحل يؤمن الكهرباء ويراعي هواجس المواطنين
- الوزير ابي خليل ينفذ قرار مجلس الوزراء وموقفي في ملف التوتر العالي انساني لا سياسي
- اتفهم هواجس وزارة الطاقة لان الربط يبقى مفصلياً لتأمين الكهرباء ولكن يجب مراعاة هواجس الاهالي
- لا يسأل ابراهيم كنعان عن دوره في حل ملف التوتر العالي فأنا حاضر بالحلول قبل من يزايد اليوم بالسياسة
- لست مع اي تسوية على حساب الناس وكاذب كل من يسوق عكس ذلك للاضاليل في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
- متصالح مع نفسي وقناعاتي ولا اخوض الانتخابات بوجع ومآسي الناس ومن المعيب على البعض اللجوء الى هذه الاساليب
- التيار الوطني الحر هو القوة الاولى في المتن الشمالي وكل كلام عكس ذلك غير صحيح
- ليس المهم ان يتواجد المسؤول اعلامياً في هذا الملف او ذاك بل الاهم تواجده في الحلول والعمل الجدي
- جاهزون اليوم قبل الغد للانتخابات وواثقون من ثقة الناس التي منحونا اياها في دورتين انتخابيتين
- لم نستعرض بل طرحنا في لجنة المال الحل الجدي لازمة النفايات باكثر من جلسة من خلال اللامركزية والمعامل
- طرحنا في لجنة المال ارضاً تقترحها اتحادات البلديات لبناء معامل معالجة النفايات ويمولها الاتحاد الاوروبي
- الحكومة صامدة حتى الانتخابات النيابية واي كلام آخر غير مطروح
- العديد ممن انتقدوا لقاء باسيل المعلم كانوا ينتظرون ساعات للقاء ضابط المخابرات السوري
- معادلتنا هي بناء الدولة على اساس التلاحم بين اللبنانيين وتطمين هواجس جميع المكونات
- العماد عون كان لديه شرعية شعبية قبل أن يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية
- زوروا التمثيل النيابي على مدى ٢٧ عاماً وينظرون اليوم باحترام الدستور
- هذا العهد هو الفرصة الأخيرة للمسيحيين وللبنانييّن لإنقاذ البلد وحرام علينا أن نضيّعها
- موقف الرئيس عون بتأخير انعقاد المجلس النيابي شهراً كان خطوة تاريخية دفعت في اتجاه اقرار قانون انتخاب يؤمن اوسع تمثيل
- الرئيس عون صاحب مبدأ واستراتيجي ومثابر لتحقيق ما يؤمن به
- الرئيس عون اعتبر ان الحكومة الحالية ليست اولى حكومات العهد لانها سبقت الانتخابات النيابية التي تحدد توجهات الناس
- قانون الانتخاب الحالي ليس على قياس احد بل على قياس الشراكة الوطنية الحقيقية
- نحن مع كل الاصلاحات التي تضمنها قانون الانتخاب النسبي
- كتلة التيار الوطني الحر ستكون اكبر بعد الانتخابات النيابية
- تغييب الموازنات والحسابات على مدى سنوات غيّب الرؤية المالية للدولة وقادرون بتكاتفنا لا تناكفنا على تصويب البوصلة
- الرقابة البرلمانية التي قمنا بها لم يشهدها اي مجلس نيابي منذ الاستقلال
- بعهد الرئيس الميثاقي شكّلت حكومة بتمثيل سليم واقر قانون انتخاب يصحح التمثيل ويؤمن اكبر مشاركة
- هناك قوى سياسية منها المعلن ومنها المستتر تسعى لعرقلة العهد والانجازات
- من يتحدث عن ان العهد مربك احيله الى مثل الحزم في فجر الحرود وتحرير الارض من الارهاب
- العهد اعطى الجيش كل الدعم والثقة ليقوم بواجباته لضرب الارهاب وحفظ الاستقرار والقرار اللبناني اخرج داعش
- من يتحدث عن احترام الدستور نسأله عن تغطيته لتمديدين رفضناهما وطعنا بهما
- لا نزال حتى الساعة مع الانتخابات الفرعية والقرار بيد وزير الداخلية والحكومة
- يمكن استبدال العديد من الضرائب بالوفر الذي حققته لجنة المال
- الاولوية بالنسبة الينا هي اقرار الموازنة والحسابات المالية كخريطة طريق لتأمين تمويل السلسلة
- الوعد بالحسابات المالية هو منذ العام ١٩٩٥ ونحن لا نريد ان نبقى على الوعود لان المحاسبة والاصلاح ضروريان
-كل من سكت ولم يتحرك عندما بدأنا بالاصلاح المالي في العام ٢٠١٠ وبدل موقف اليوم بتبدل التحالفات ابراؤه ايضا مستحيل
- اعتبر نفسي معنياً بكل فرد في القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب اعطاءهم حقوقهم
- الرؤية واضحة بالنسبة الينا وطرحنا منذ اليوم الاول موازنة وحسابات ثم سلسلة
- الخطأ الاكبر هو بالموافقة على سلسلة من دون ايرادات وعلى المسؤول تقديم البديل عند اعتراضه على الضريبة
- حافظنا على مبدئيتنا واحترمنا عمل المؤسسات وتبينت صوابية طرحنا القائل موازنة وحسابات ثم سلسلة
- اهم ما في قرار المجلس الدستوري ان تكون الموازنة في مواعيدها الدستورية وان تقدم الحسابات المالية السليمة
- اسأل النائب وليد جنبلاط متى مرّت الصناديق والهيئات بدائرة المناقصات منذ مطلع التسعينيات ؟
- يسجّل للتيار الوطني الحر التزامه بقرارات مجلس الوزراء وادارة المناقصات
- مجموعات سياسية تغطي مافيات مولدات الكهرباء ولا تريدنا ان ننجز في ملف الكهرباء
- هناك فشل على صعيد رجال النظام لا النظام
- منذ العام ١٩٩٣ لا حسابات مالية مدققة ولا موازنة منذ العام ٢٠٠٥
- عندما تبدلت التحالفات بدأ بعض من صمت سنوات يتحدث عن غياب الحسابات المالية ولم نسمع صوتهم يوم وضعنا الاصبع على الجرح
- رفض التسوية على المال العام هي لب النقاش الدائر اليوم ما يعني ان الابراء لا يزال مستحيلاً
- ما اثاره وزير المال اليوم في صحيفة الاخبار من غياب الحسابات كشفناه في لجنة المال منذ العام ٢٠١٠
- ما قلناه واتهمنا على اساسه بالتسييس تبيّنت صحته فلا حسابات مالية سليمة في الجمهورية اللبنانية
- من يسأل عما فعلناه نحيله الى وفر ال١٠٠٤ مليار الذي تحقق بالعمل الاصلاحي الرقابي للجنة المال على مدى ٤ اشهر
- ما حققناه في لجنة المال يؤكد ان هناك امكانية لضبط الهدر ومكافحة الفساد والمطلوب ارادة وعمل ومثابرة