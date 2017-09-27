living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان ل "بموضوعية" (مقتطفات): اعلان النيات بين التيار والقوات ينص على التحالف حيث امكن والتنافس الديموقراطي حيث يتعذر الالتقاء

27
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النائب ابراهيم كنعان ل "بموضوعية":

كثير من الكلام المتناقل في الاعلام عن علاقة سلبية بين التيار والقوات غير صحيح
- المصالحة بين التيار والقوات لم تعد ملك حزبين بل هي ملك الجماعة المسيحية ولا عودة فيها الى الوراء
- اعلان النيات بين التيار والقوات ينص على التحالف حيث امكن والتنافس الديموقراطي حيث يتعذر الالتقاء
- طرح الموازنة في مجلس النواب يفترض ان يتم خلال ١٠ ايام وانتظام المالية العامة يعزز الثقتين الداخلية والخارجية
- طرحنا في لجنة المال ارضاً تقترحها اتحادات البلديات لبناء معامل معالجة النفايات ويمولها الاتحاد الاوروبي
- لم نستعرض بل طرحنا في لجنة المال الحل الجدي لازمة النفايات باكثر من جلسة من خلال اللامركزية والمعامل
- انا نائب المتن الشمالي وهمّي ليس بروبغندا اعلامية بل ايصال اهلي في المنصورية وعين سعادة الى حلّ

- لا أتاجر بمآسي اهلي بل من موقعي كنائب عن المتن عملت واعمل لحل يؤمن الكهرباء ويراعي هواجس المواطنين
- الوزير ابي خليل ينفذ قرار مجلس الوزراء وموقفي في ملف التوتر العالي انساني لا سياسي
- اتفهم هواجس وزارة الطاقة لان الربط يبقى مفصلياً لتأمين الكهرباء ولكن يجب مراعاة هواجس الاهالي
- لا يسأل ابراهيم كنعان عن دوره في حل ملف التوتر العالي فأنا حاضر بالحلول قبل من يزايد اليوم بالسياسة
- لست مع اي تسوية على حساب الناس وكاذب كل من يسوق عكس ذلك للاضاليل في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
- متصالح مع نفسي وقناعاتي ولا اخوض الانتخابات بوجع ومآسي الناس ومن المعيب على البعض اللجوء الى هذه الاساليب
- التيار الوطني الحر هو القوة الاولى في المتن الشمالي وكل كلام عكس ذلك غير صحيح
- ليس المهم ان يتواجد المسؤول اعلامياً في هذا الملف او ذاك بل الاهم تواجده في الحلول والعمل الجدي
- جاهزون اليوم قبل الغد للانتخابات وواثقون من ثقة الناس التي منحونا اياها في دورتين انتخابيتين
- لم نستعرض بل طرحنا في لجنة المال الحل الجدي لازمة النفايات باكثر من جلسة من خلال اللامركزية والمعامل
- طرحنا في لجنة المال ارضاً تقترحها اتحادات البلديات لبناء معامل معالجة النفايات ويمولها الاتحاد الاوروبي


- الحكومة صامدة حتى الانتخابات النيابية واي كلام آخر غير مطروح
- العديد ممن انتقدوا لقاء باسيل المعلم كانوا ينتظرون ساعات للقاء ضابط المخابرات السوري
- معادلتنا هي بناء الدولة على اساس التلاحم بين اللبنانيين وتطمين هواجس جميع المكونات
- العماد عون كان لديه شرعية شعبية قبل أن يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية

- زوروا التمثيل النيابي على مدى ٢٧ عاماً وينظرون اليوم باحترام الدستور
- هذا العهد هو الفرصة الأخيرة للمسيحيين وللبنانييّن لإنقاذ البلد وحرام علينا أن نضيّعها
- موقف الرئيس عون بتأخير انعقاد المجلس النيابي شهراً كان خطوة تاريخية دفعت في اتجاه اقرار قانون انتخاب يؤمن اوسع تمثيل
- الرئيس عون صاحب مبدأ واستراتيجي ومثابر لتحقيق ما يؤمن به
- الرئيس عون اعتبر ان الحكومة الحالية ليست اولى حكومات العهد لانها سبقت الانتخابات النيابية التي تحدد توجهات الناس
- قانون الانتخاب الحالي ليس على قياس احد بل على قياس الشراكة الوطنية الحقيقية
- نحن مع كل الاصلاحات التي تضمنها قانون الانتخاب النسبي
- كتلة التيار الوطني الحر ستكون اكبر بعد الانتخابات النيابية

- تغييب الموازنات والحسابات على مدى سنوات غيّب الرؤية المالية للدولة وقادرون بتكاتفنا لا تناكفنا على تصويب البوصلة
- الرقابة البرلمانية التي قمنا بها لم يشهدها اي مجلس نيابي منذ الاستقلال
- بعهد الرئيس الميثاقي شكّلت حكومة بتمثيل سليم واقر قانون انتخاب يصحح التمثيل ويؤمن اكبر مشاركة
- هناك قوى سياسية منها المعلن ومنها المستتر تسعى لعرقلة العهد والانجازات
- من يتحدث عن ان العهد مربك احيله الى مثل الحزم في فجر الحرود وتحرير الارض من الارهاب
- العهد اعطى الجيش كل الدعم والثقة ليقوم بواجباته لضرب الارهاب وحفظ الاستقرار والقرار اللبناني اخرج داعش
- من يتحدث عن احترام الدستور نسأله عن تغطيته لتمديدين رفضناهما وطعنا بهما
- لا نزال حتى الساعة مع الانتخابات الفرعية والقرار بيد وزير الداخلية والحكومة

- يمكن استبدال العديد من الضرائب بالوفر الذي حققته لجنة المال
- الاولوية بالنسبة الينا هي اقرار الموازنة والحسابات المالية كخريطة طريق لتأمين تمويل السلسلة
- الوعد بالحسابات المالية هو منذ العام ١٩٩٥ ونحن لا نريد ان نبقى على الوعود لان المحاسبة والاصلاح ضروريان
-كل من سكت ولم يتحرك عندما بدأنا بالاصلاح المالي في العام ٢٠١٠ وبدل موقف اليوم بتبدل التحالفات ابراؤه ايضا مستحيل

- اعتبر نفسي معنياً بكل فرد في القطاعين العام والخاص وهو ما يتطلب اعطاءهم حقوقهم
- الرؤية واضحة بالنسبة الينا وطرحنا منذ اليوم الاول موازنة وحسابات ثم سلسلة
- الخطأ الاكبر هو بالموافقة على سلسلة من دون ايرادات وعلى المسؤول تقديم البديل عند اعتراضه على الضريبة
- حافظنا على مبدئيتنا واحترمنا عمل المؤسسات وتبينت صوابية طرحنا القائل موازنة وحسابات ثم سلسلة
- اهم ما في قرار المجلس الدستوري ان تكون الموازنة في مواعيدها الدستورية وان تقدم الحسابات المالية السليمة
- اسأل النائب وليد جنبلاط متى مرّت الصناديق والهيئات بدائرة المناقصات منذ مطلع التسعينيات ؟
- يسجّل للتيار الوطني الحر التزامه بقرارات مجلس الوزراء وادارة المناقصات
- مجموعات سياسية تغطي مافيات مولدات الكهرباء ولا تريدنا ان ننجز في ملف الكهرباء

- هناك فشل على صعيد رجال النظام لا النظام
- منذ العام ١٩٩٣ لا حسابات مالية مدققة ولا موازنة منذ العام ٢٠٠٥
- عندما تبدلت التحالفات بدأ بعض من صمت سنوات يتحدث عن غياب الحسابات المالية ولم نسمع صوتهم يوم وضعنا الاصبع على الجرح
- رفض التسوية على المال العام هي لب النقاش الدائر اليوم ما يعني ان الابراء لا يزال مستحيلاً
- ما اثاره وزير المال اليوم في صحيفة الاخبار من غياب الحسابات كشفناه في لجنة المال منذ العام ٢٠١٠
- ما قلناه واتهمنا على اساسه بالتسييس تبيّنت صحته فلا حسابات مالية سليمة في الجمهورية اللبنانية
- من يسأل عما فعلناه نحيله الى وفر ال١٠٠٤ مليار الذي تحقق بالعمل الاصلاحي الرقابي للجنة المال على مدى ٤ اشهر
- ما حققناه في لجنة المال يؤكد ان هناك امكانية لضبط الهدر ومكافحة الفساد والمطلوب ارادة وعمل ومثابرة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout