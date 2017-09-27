نائب رئيس التيار السيد رومل صابر لل tayyar.org: المؤتمر كان ناجحاً جداً وقد فاق كل التوقعات

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نائب رئيس التيار للشؤون الادارية السيد رومل صابر لل tayyar.org بعد مشاركته بالمؤتمر الاغترابي:

- الرحلة التي قام بها الوزير باسيل كانت ناجحة بامتياز واطلقت عدة مواقف مهمة في مختلف الولايات وفي مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبناني وقد فاقت كل التوقعات

- هذه سابقة لم تحدث من قبل بجمع الطاقات الاغترابية حول العالم وقد استقضبت عدد كبير من اهم رجالات الاعمال من مختلف دول العالم وربطهم ببعض في اميركا واستراليا وكندا وربط الجالية اللبنانية ببلدهم الام لبنان

- كان هم وزارة الخارجية تأمين فرص عمل واستثمارات للمغتربين في لبنان من اجل تسهيل فرص العمل وخلق سوق جديد لهم

- وكانت استعادت الجنسية اللبنانية ملف اساسي وسعينا لربط المغتربين بالسفارات اللبنانية من اجل استعادت الهوية

- محطة مهمة ايضا من ناحية السماح للمغتربين بالتصويت خلال الانتخابات النيابية وتخصيص نواب لهم يمثلون الاغتراب في المجلس النيابي اللبناني

- وسيتم التسجيل online وسيتم الاقتراع في اقرب سفارة او قنصلية

- كان المؤتمر ناحج جداً وكان اللبنانيون من جميع انحاء اميركال وتم التطرق الى ملف النفط المكتشف حديثاً في لبنان والاقتصاد

- كان نائب حاكم المصرف المركزي السيد عنداري وقد عرض سلسلة قروض مخفضة للمغتربين الراغبين الاستثمار لانشاء شركات واعمال وعامل في لبنان ولناحية شراء اراضي او سكن في لبنان

- ان الحضور كان كثيف وقد اتى لبنانيين لم يكونو مسجلين من قبل وقد ضم اكثر من 750 شخص ملئو قاعة المؤتمر وكان التواصل ايجابي جداً بين كافة اللبنانيين

- المؤتمر المقبل سيكون في اميركا اللاتينية في كانون المقبل من العام الحالي

- مؤتمر للطاقة اللبنانية المحلية سيتم عقده في تشرين المقبل

- نتمنى على وزراء الخارجية المقبلين ان يكملوا بهذه المسيرة واعادة ربط المغتربين بارضهم لانهم كنز وطاقة ذهبية للبنان

- بصفتي كمغترب سابق لقد لاحظنا الفرق بالتعامل مع المغتربين من وزارة الخارجية وقد شعرنا بسعادة لا توصف