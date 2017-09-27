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الوزير بو صعب: لا قرار في الحكومة اللبنانية بمقاطعة سوريا

27
SEPTEMBER
2017
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رد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي الياس بوصعب على كلام وزير الداخلية والبلديات عن اللقاء الذي عقده وزير الخارجيه و المغتربين جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم متسائلا كيف لم يعاتب المشنوق الوزراء  الذين ذهبوا الى سوريا. وكيف وافق على اعتماد سفير لبناني في سوريا مضيفا لماذا لم يثير المشنوق نفسه هذه الضجة من عامين يوم حصل اللقاء نفسه بحكومة الرئيس سلام مؤكدا الا قرار بالحكومة بمقاطعة سوريا

بوصعب وفي طريق العودة من باريس الى لبنان في ختام الزيارة الرئاسية الى فرنسا اكد في دردشة مع الصحافيين, الا خلاف مع الرئيس الحريري وان من الممكن ان تشهد العلاقة مطبات في بعض الملفات لكن ذلك لا يستدعي حصول ازمة ونحن متفقون على الخطوط العريضة وحريصون على الحكومة.
وحول ما يشاع في بعض الصحف عن ان قرار المجلس الدستوري بقبول الطعن بالضرائب جاء بمعية من الرئيس عون اكد الوزير بوصعب ان هذه الفكرة غير صحيحة وان المجلس الدستوري نفسه هو الذي رد طعنين مقدمين من تكتل التغيير والاصلاح وهو الذي لم يشارك اعضاؤه بجلسات اخرى تلبية لطلب بعض السياسيين. والطعن الذي قبله المجلس الدستوري مقدم من حزب الكتائب وبعض النواب الاخرين.

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