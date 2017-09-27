السفير الصيني يجول في الكورة بدعوة من المحامي جورج عطاالله: مهتمون بتصدير إنتاج الزيت ومُشتقاته الى الصين

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بدعوة من منسّق مجالس أقضية الشمال في التيار الوطني الحر المحامي جورج عطالله، قام السفير الصيني لدى لبنان السيد وانغ كيجيان بجولة في قضاء الكورة شملت عددا من المعالم، مُستكشفا طبيعة هذه المنطقة وما تشتهر به، ووقف عند بعض حاجياتها والمساهمات التي يمكن ان تقدمها السفارة، مؤكدا أهتمامه بتصدير انتاج الزيت والزيتون والصابون الكوراني الى الصين وفتح الاسواق الصينية الواسعة امام هذه المنتجات التي تشتهر بها الكورة.

وبدأت جولة السفير كيجيان في مصنع olivera في بلدة كفرعقا لصاحبه نجيب جريج والذي يُعنى بصناعة الصابون والزيت وبعض المنتجات الاخرى المُستخرجة من الزيت، وتعرّف السفير الصيني والمحامي عطاالله يرافقهما وفد من الشخصيات الكورانية المهتمة على كيفية صناعة الصابون ومدى جودة المنتجات، وكان تأكيد على تفعيل التواصل لتأمين سُبل التقدم.

المحطة الثانية كانت في منزل المحامي عطاالله حيث إجتمع السفير مع عدد من رؤساء بلديات الكورة يتقدمهم رئيس الاتحاد كريم بو كريم بالاضافة الى عدد من تجار ورجال أعمال كورانيين يستوردون البضائع الصينية ولديهم علاقات تجارية واقتصادية مع بكين.



وكانت مناسبة للسفير بأن يعرض امكانات السفارة في المساعدة وكيفية تنشيط وتفعيل التبادل بين الصين ولبنان وفتح السوق الصينية امام الزيت والصابون الكوراني خصوصا واللبناني عموما.



واستمع السفير الى المشاكل والمعوقات التي تعترض التجار اللبنانيين في عملية استيراد المنتوجات الصينية والصعوبة الكبيرة في توريد البضائع اللبنانية الى السوق الصينية... وابلغ السفير التجار عن كيفية الدخول الى السوق الصينية إن عبر الحكومة اللبنانية وإن عبر علاقات مباشرة مع الشركات الخاصة، واكد السفير على ضرورة العمل على تفعيل التواصل وتقديم التسهيلات لرفع مستوى التبادل وتسهيل عمليات الاستيراد.

وبعد الغداء الذي اقامه المحامي عطاالله على شرف السفير، كانت المحطة الثالثة في بلدة داربعشتار حيث زار الوفد المعصرة الحديثة التي تديرها التعاونية الزراعية التي تعمل بأحدث الطرق وتُعطي انتاجا عالي الجودة. وكانت جولة في المعصرة وشرح من رئيس التعاونية لمراحل استخراج الزيت وكيفية تخزينه وتصديره والجوائز المحلية والعالمية التي إستحصلت عليها التعاونية لجودة انتاجها.

وفي زيارة دينية جال السفير الصيني والوفد المرافق في دير سيدة البلمند حيث كان لقاء مع الاب سيرافيم الذي اعطى لمحة تاريخية عن تاريخ تأسيس الدير والمراحل الكثيرة التي مرّ بها، ومن ثم قام الجميع بجولة في الدير فزاروا كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديس جوارجيوس والقاعة الاثرية وقبّة الدير وكان شرح لمدى اهمية هذا الصرح الديني والثقافي والتربوي في العالم الارثوذكسي والذي يُعدّ مصنعا للكهنة والمطارنة بفعل معهد اللاهوت الذي يضمه والمقصود من كل دول العالم.

اما المحطة الاخيرة فكانت في قرية بدر حسون البيئية والتي تُشكّل علامة فارقة في عالم انتاج الصابون من خلال انتشار منتجاتها - التي تفوق ١٨٠٠ نوعا- لبنان والكثير من دول العالم. واطلع السفير على المشاريع المستقبلية للقرية والطامحة الى توسيع مجالات العمل محليا وعالميا