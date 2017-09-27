احذروا سلوك هذه الطريق في الأشرفية في الأيام المقبلة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تخطيط (تزييح) للتقاطعات على جادة شارل مالك - الاشرفية، من الحكمة وصولا الى تقاطع مار نقولا، وكذلك تقاطعي سبينس وساحة ساسين، اعتبارا من الساعة 21.00 من تاريخ 28/09/2017 حتى الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي.

وتستمر الاعمال لمدة 21 يوما. وقد تؤدي الى منع المرور على مسرب واحد من التقاطعات المذكورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".