living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخيبر: للإسراع في تصحيح القانون المبطل من المجلس الدستوري والى اقرار قانون الموازنة العامة وقطع الحساب دون ابطاء‎

27
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 دعا النائب غسان مخيبر للإسراع في تصحيح القانون المبطل من المجلس الدستوري والى اقرار قانون الموازنة العامة والموافقة على حسابات الادارة المالية النهائية وقطع الحساب دون ابطاء، لتنتظم ادارة الدولة المالية ولنخرج من "العصفورية الدستورية" المزمنة مند العام ٢٠٠٥. وفي مطلق الأحوال، دعا النائب مخيبر الى عدم خلط هده الأعمال التشريعية الضرورية مع وجوب تسديد اموال السلسلة لمستحقيها دون ابطاء من الأموال المتوفرة حاليا في حسابات الدولة.

كما اعتبر النائب غسان مخيبر ان الدستور يجيز للمجلس اقرار قوانين ضريبية بقوانين خاصة منفصلة، شرط وجود موازنة عامة تجيز وحدها الجباية والانفاق، ما هو غير متوفر حاليا.

واكد النائب مخيبر على الإحترام الواجب لقرار المجلس الدستوري، ان اصاب او اخطأ في حيثيات قراراته، لا سيما عبر الالتزام بهده القرارات من قبل جميع السلطات. واشار النائب مخيبر الى ان للمجلس الدستوري كامل الحق والصلاحية لتفسير الدستور بمعرض النظر في اية مراجهة ينظر بها لإبطال اي قانون لمخالفته الدستور. واوضح بان هده الصلاحية الثابتة مختلفة عن مراجعة تفسير الدستور التي لا تعود اليه، انما تبقى محصورة بمجلس النواب الى حين تعديل قانون المجلس الدستوري ليتفق مع احكام اتفاق الطائف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout