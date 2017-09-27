مخيبر: للإسراع في تصحيح القانون المبطل من المجلس الدستوري والى اقرار قانون الموازنة العامة وقطع الحساب دون ابطاء‎

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دعا النائب غسان مخيبر للإسراع في تصحيح القانون المبطل من المجلس الدستوري والى اقرار قانون الموازنة العامة والموافقة على حسابات الادارة المالية النهائية وقطع الحساب دون ابطاء، لتنتظم ادارة الدولة المالية ولنخرج من "العصفورية الدستورية" المزمنة مند العام ٢٠٠٥. وفي مطلق الأحوال، دعا النائب مخيبر الى عدم خلط هده الأعمال التشريعية الضرورية مع وجوب تسديد اموال السلسلة لمستحقيها دون ابطاء من الأموال المتوفرة حاليا في حسابات الدولة.

كما اعتبر النائب غسان مخيبر ان الدستور يجيز للمجلس اقرار قوانين ضريبية بقوانين خاصة منفصلة، شرط وجود موازنة عامة تجيز وحدها الجباية والانفاق، ما هو غير متوفر حاليا.

واكد النائب مخيبر على الإحترام الواجب لقرار المجلس الدستوري، ان اصاب او اخطأ في حيثيات قراراته، لا سيما عبر الالتزام بهده القرارات من قبل جميع السلطات. واشار النائب مخيبر الى ان للمجلس الدستوري كامل الحق والصلاحية لتفسير الدستور بمعرض النظر في اية مراجهة ينظر بها لإبطال اي قانون لمخالفته الدستور. واوضح بان هده الصلاحية الثابتة مختلفة عن مراجعة تفسير الدستور التي لا تعود اليه، انما تبقى محصورة بمجلس النواب الى حين تعديل قانون المجلس الدستوري ليتفق مع احكام اتفاق الطائف.