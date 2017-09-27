مهنئا المجلس الدستوري..الدكتور طرابلسي: مصلحة لبنان العليا بعودة النازحين والاوطان تبنى بإخلاص رجالاتها

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أشاد القسيس الدكتور ادكار طرابلسي بزيارة الرئيس العماد ميشال عون لكلّ من نيويورك وباريس ولمواقفه الوطنيّة التي تؤكّد أن الحكم رؤيا وتخطيط ومثابرة. وشدّد على أن الأوطان لا تُبنى ولا تُدار بالعشوائيّة ولا بالعاطفيّة ولا بالاستسلام للقدر ولا لللاعبين الدوليّين والإقليميّين بل تُبنى بإخلاص رجالاتها وتضحياتهم وبوضع مصلحة البلاد فوق كلّ شيء.

وفي ما يتعلق بالنازحين السوريّين، أكّد الدكتور طرابلسي، أن مصلحة لبنان العليا هي برجوع النازحين الفوري إلى بلادهم حماية للنسيج الوطنيّ ولمصالح العمّال والاقتصاد اللبناني.

وهنّأ الدكتور طرابلسي المجلس الدستوري لاسترجاع دوره القيّم وناشد البرلمان والحكومة اعتماد الطرق القانونيّة والعلميّة السليمة في أعمالها كإدخال مصادر التمويل في الموازنة وذلك تفاديًا لإضاعة الوقت والجهد والأمل وحقوق العمّال والموظفين والعام الدراسي.