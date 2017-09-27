وزير البيئة جال في البقاع الغربي وشدّد على خطة مكافحة التلوث في الليطاني

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جال وزير البيئة طارق الخطيب اليوم في البقاع الغربي يرافقه فريق عمل من المستشارين ورؤساء المصالح والدوائر في وزارة البيئة ومستشارين في وزارة الطاقة.واستهل جولته بعقد اجتماع مع رؤساء بلديات السهل حيث عرض لهم الاهميّة التي توليها الحكومة لموضوع حماية نهر الليطاني،وقال " حرصنا منذ اليوم الأوّل على متابعة المبادرات التي كانت قد أطلقتها الحكومات السابقة في سبيل الحدّ من تلوّث هذا النهر تمهيداً لاسترداد عافيته".

وبعدما شرح اهمية نهر الليطاني كشريان مياه رئيسي للبنان , اعتبر " ان فوائد النهر تقابلها تحديات التلوث المتزايدة: تلوّث مياه النهر والرواسب من جرّاء النفايات، السائلة منها والصلبة، الخطرة وغير الخطرة، والناتجة عن المنازل (نفايات صلبة ومياه مجارير)، المؤسسات الصناعية وغيرها (مثل المستشفيات وغيرها)، وقطاع الزراعة (الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات)، بالإضافة إلى ما يعيق مجرى النهر (أي التعديّات من جرّاء البناء العشوائي، ومخلّفات محافر الرمل ومغاسلها، والمقالع والكسارات). ولعلّ الشهادة الأكبر على ذلك، المعاناة اليوميّة للبقاعيّين، خاصّة في ظلّ أزمة النازحين السوريين المتواجدين بنسب كبيرة في منطقة حوض نهر الليطاني دون النظم اللازمة أو الكافية لإدارة النفايات التي ينتجونها.

بعدها انتقل وزير البيئة الى مجرى نهر الليطاني في بلدة المنصورة ثم تفقّد محطة التكرير في بلدة جب جنين حيث اطلع على سير الاعمال وكيفية معالجة الصرف الصحي ثم زار معمل النفايات في البلدة لينتقل بعدها الى محطة تكرير القرعون ثم الى السد.

وانتقل وزير البيئة الى مطعم شاتو دولاك حيث أقيم غداء بمشاركة رؤساء بلديات البقاع الغربي وجرى نقاش حول المشاكل البيئية في المنطقة وعلى رأسها أزمة تلوث نهر الليطاني ومشكلة مكبات النفايات

وكانت كلمة للوزير الخطيب اكد فيها على " اهمية الزيارة الميدانية لأنها تجعل المسؤول يتحسّس وجع الناس ".وقال " إن الحكومة تتابع موضوع مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون", لكنه رأى " أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وبين البلديات والمواطنين".

وتحدث الوزير الخطيب عن قيمة المشاريع لمكافحة التلوث التي قدّرت بحوالى 1,100 مليار ل.ل.، ثلثها تقريباً للحوض الاعلى والباقي للحوض الأدنى,واوضح " ان مبلغ ال 1100 مليار ليرة ليس لتنظيف النهر بمعنى التنظيف بل لوقف مصادر التلوث".وقال " إذا حاولنا تلخيص واقع هذه المشاريع، وجدنا أنّه في ما يعود للحوض الاعلى لنهر الليطاني:

- الاعتمادات اللازمة لتغطية مشاريع الصرف الصحّي مؤمّنة بنسبة 85% وتنتهي الاعمال الخاصّة بها على الأرض بشكل كامل قبل العام 2020؛ أمّا النقص بقيمة حوالي 35 مليون $ فمن المرتقب تأمينه من البنك الدولي.

- الاعتمادات الخاصّة بمشاريع النفايات الصلبة مؤمّنة، ومن المرتقب أن تنجز بشكل كامل قبل نهاية العام 2018، يمكن بعدها الانتقال إلى إغلاق المكبّات العشوائية في البقاع وتأهيلها (والمقدّرة بحوالي 160 مكبا في محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل).

- الشقّ المتعلّق بالنفايات الصناعية يتطلّب تعاون أصحاب المؤسسات الصناعية للاستفادة من التسهيلات المالية التي تؤمّنها وزارة البيئة بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية للالتزام بالمعايير البيئية ضمن المهل المحدّدة، وئلا الإقفال؛

- تبقى النشاطات المتعلّقة بالإرشاد الزراعي والأمور الحوكميّة التي يجري العمل عليها بشكل مستمرّ".

وأبدى وزير البيئة استعداده لفعل كل شيء ضمن صلاحيات وزارة البيئة موجهاً الشكر لمستشارة وزير الطاقة رندى نمر.

بعد ذلك , تولى فريق عمل وزارتي البيئة والطاقة وعدد من المستشارين شرح خطة العمل لمكافحة تلوث الليطاني وأجابوا على استفسارات رؤساء البلديات,مؤكدين انه تجاه الواقع المرير، عمدت الإدارات المعنيّة مجتمعة أي إلى جانب وزارة البيئة، وزارات الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الداخلية والبلديات، الصحّة العامة، مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، كلّ بحسب صلاحيّاته وبالتعاون مع البلديّات، إلى تحديد المشاريع اللازمة لوضع حدّ لهذا التلوّث من النبع إلى المصبّ:

- مشاريع متعلّقة باستكمال شبكات الصرف الصحّي وإنشاء معامل المعالجة؛

- أخرى متعلّقة بإنشاء معامل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ومطامر صحيّة؛

- وقسمين آخرين متعلّقين بالتلوّث الصناعي والتلوّث الزراعي؛

- بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بتطوير الحوكمة.

وعرض فريق العمل لأبرز التوصيات لاستكمال مسيرة مكافحة التلوث ومنها :

1. العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الأمّ.

2. تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني على الشكل السليم والسريع، وتحديداً:

 الإسراع في تنفيذ القروض والهبات، خاصّة ما له علاقة بالاستملاكات، والمناقصات وتوقيع العقود، والتنفيذ؛

 توطيد التواصل مع الشركاء الإقليميين الدوليين لتأمين الموارد الناقصة للتنفيذ؛

 الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2016 الذي اعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة توازي 25 مليون $ لاستكمال أشغال توسعة وتهذيب مجاري الانهر وإنشاء أقنية وعبّارات تصريف مياه الامطار في منطقة حوض الليطاني. مع التشديد على أنّ هذا الإجراء ليس هو الحلّ بالنسبة لموضوع التلوّث الذي يقتضي وقفه من مصدره وذلك من خلال تنفيذ المشاريع أعلاه؛ انّما هذه الأشغال من شأنها التخفيف بعض الشيء من معاناة المواطنين في منطقة حوض الليطاني، بانتظار استكمال المشاريع أعلاه.

3. تحسين التواصل بين الإدارات المعنيّة والبلديّات من خلال اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق.

4. التشدّد في الرقابة ومنع التعديّات، والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعيّة، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تمّ تكليفهم استناداً إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقاً للمرسوم 3989/2016.

5. تطوير عمليّة مراقبة مياه النهر كمّاً ونوعاً من أجل تحسين نوعيّة المعلومات المتوفّرة، وبالتالي نوعيّة الأبحاث فنوعيّة السياسات التنموية في هذا المجال.

6. العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية ايصال الرسائل البنّاءة المرجوّة لجميع المعنيّين؛ هذا أساسي لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى اللبنانيين.

7. التشديد على التثقيف البيئي ورفع حسّ المسؤولية لدى جميع اللبنانيّين دون استثناء، وتحفيز الاعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتّى تتحوّل إلى نمط حياة....