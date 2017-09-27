دعا إلى إقرار الموازنة الأسبوع المقبل وتضمينها كل الإجراءات الضريبية.. قرداحـي: لتكن مشكلة السلسـلة فرصة ذهبية لإعادة انتظام المالية العامة

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المركزية- رأى الخبير الاقتصادي شربل قرداحي أنه لا يصحّ مقاربة لبنان باليونان، "لأن معظم دين اليونان خارجي وكان يتأمّن من مصارف ومؤسسات مالية أوروبية، في حين أن معظم الدين في لبنان يتركّز في المصارف المحلية والمودِعين اللبنانيين المستثمرين في سندات الخزينة".

وأكد في حديث تلفزيوني، أن "الدولة تستطيع أن تسدّد كلفة سلسلة الرتب والرواتب لمدة شهرين بلا موارد ضريبية، من دون أن تمسّ بالاستقرار العام"، لكنه قال: أصبحنا اليوم أمام استحقاق أكبر، بفعل طول انتظار العاملين في القطاع العام للحصول على حقوقهم في السلسلة، لتعود الدولة وتعدل عنها. من جهة أخرى، هناك خفّة في تعاطي جزء من الطبقة السياسية مع الشأن العام في ما يخصّ الملفات المالية والاقتصادية، من هنا أتخوّف في ظل هذا النظام القائم، على مصير السلسلة، لأن لا شيء يضمن اتفاق الأفرقاء السياسيين في ما بينهم على هذا الموضوع، بسبب حسابات مالية متشعّبة.

ولفت إلى أن "الحائط الذي وضَعَنا أمامه المجلس الدستوري، يدفعنا إلى التصرّف بحنكة، فقد طلب من الدولة أن تنجز قطع الحساب والموازنة العامة وإدخال إيرادات السلسلة فيها. وهذه أسهل الحلول".

واعتبر أن قانون الضرائب المطعون به "لم يكن سيئاً، لأننا اعتدنا منذ إنشاء دولة لبنان الكبير أن تكون غالبية الموارد ضرائب غير مباشرة تطال جميع المواطنين، في حين أن التغيير الحاصل اليوم أن جزءاً من الموارد الضريبية الإضافية، هو ضرائب ورسوم مباشرة تطال الربح، وهنا التحوّل الجوهري في هذا القانون".

وشدد على وجوب "أن تتضمّن الضرائب الجديدة أولاً زيادة الضريبة على الأرباح المتأتية من القطاع المالي، ومن مخالفات الأملاك البحرية وغيرها".

وأمل في أن "تكون المشكلة التي وصلنا إليها، فرصة ذهبية للقادة السياسيين للبحث في إعادة انتظام المالية العامة، وبالتالي إنهاء قطع الحساب، خصوصاً أن وزارة المال أنجزت 90 في المئة منها، والذهاب إلى إقرار الموازنة".

وعن مشروع موازنة العام 2017، لفت قرداحي إلى أن "النسخة الأولى منه تضمّنت السلسلة والإيرادات"، مشيراً إلى أن "قرار "الدستوري" التزام شمولية الموازنة هو هام للغاية، وإذا التزمنا بها وانطلقنا منها ستساهم في خفض نسبة المخاطر على لبنان بما يعني أن نسبة الفوائد ستنخفض مع الوقت، ما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد".

وقال: اللافت في مناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة النيابية مع المدراء العامين للوزارات، أن النفقات التي أُدخلت على الموازنة ونِسب الخفض التي تمكنت اللجنة من تحقيقها، بلغت رقماً هائلاً ناهز الـ650 مليون دولار، وخفوضات لجمعيات وهمية بلغت 286 مليون دولار. من هنا أهمية شمولية الموازنة.

ودعا إلى "تنفيذ ما طالب به المجلس الدستوري، والذهاب الأسبوع المقبل إلى إقرار الموازنة العامة وتضمينها الإجراءات الضريبية كلها، وتوضيح قانون الأملاك البحرية لاستحصال العائدات الضريبية على أساسه، وخصوصاً التركيز على عائدات القطاع المالي الذي يجب أن يدفع، وبالتالي رفع الضريبة على المؤسسات المالية إلى 23 في المئة، بما يعني تحصيل الـ330 مليون دولار التي نريدها من هذا القطاع المربح والأساسي، والنظر أقل إلى الضرائب غير المباشرة". ولفت إلى إن "مجمل الإيرادات الضريبية في لبنان لا تتجاوز الـ19 في المئة من الناتج المحلي، وهذا مستوى منخفض للغاية بكل المعايير".