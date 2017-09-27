تبادل أوسمة بين الرئيسين عون وماكرون والسيدتين عون وماكرون

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أعلن في بيروت وباريس بعد ظهر اليوم انه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، تم تبادل الأوسمة. فمنح الرئيس عون الرئيس ماكرون القلادة الذهبية الكبرى من وسام الأرز الوطني اللبناني ، وهو اعلى وسام في الجمهورية اللبنانية ، فيما منح الرئيس ماكرون الرئيس عون ، وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة الصليب الأكبر وهو اعلى وسام في الجمهورية الفرنسية.

كذلك منح الرئيس عون قرينة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون وسام الاستحقاق اللبناني من درجة الوشاح الأكبر ، فيما منح الرئيس ماكرون اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون وسام الاستحقاق الفرنسي من درجة الصليب الأكبر.



ووفقا للتقليد المعتمد في " زيارة الدولة " منح الرئيسان اللبناني والفرنسي أعضاء في الوفدين الرسمي أوسمة لبنانية للفرنسيين ، وفرنسية للبنانيين.