بالصور - في لبنان: طفل ضُرب ومُنع من التسجيل في المدرسة والسبب لا يصدق!

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عانى الطفل اللبناني هادي صالح (10 سنوات) من سرطان الدم في سنواته الاولى، واقترب من الموت إلا ان معجزة الهية ارجعته الى الحياة، وفقا لما نشرته صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. ورغم الشفاء، كان للمرض الخبيث آثار على صحة الطفل هادي، اذ انه يعاني حاليا من ترقق في العظام.

ووفقا للمنشور، ففي العام الدراسي الماضي تعرض صالح لكسر في فكه، تزامنا مع فترة الامتحانات، لم يمكنه من الذهاب للمدرسة، لذا قررت مديرة مدرسة المعارف في الفرزل وضع حد لمشواره الدراسي ورفضت تسجيله هذا العام على الرغم من تسجيل أخوته قائلة لوالدة الطفل: “روحي سجليه بمدرسة فيها ولاد متله”.

واعتبر هادي انه بحاجة الى معجزة ثانية في بلد مثل لبنان لاستمراره في التعلم.

واشار هادي في المنشور انه تعرض للضرب على رأسه على يد المديرة ذاتها، وقال: “السنة الماضية كانت ايام تقللي ما تجي عالمدرسة بكرا كإنو وجودي بيسببلها اشمئزاز”.

وناشد هادي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة التدخل قائلا: “اذا انا مرضت شو ذنبي … بترجاك عمو الوزير شيل الجلادين من المدارس نحنا اطفال حقنا نحب المدرسة حقنا نتعلم اجيالنا”.