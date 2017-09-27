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مخزومي في إفتتاح قاعة تدريس في لندن في ذكرى نجله الراحل رامي: روحه وفكره بعدهم موجودين بقلبنا!

27
SEPTEMBER
2017
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غرد رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي على حسابه الخاص على موقع تويتر لمناسبة إفتتاح قاعة تدريس في لندن في ذكرى نجله الراحل رامي مخزومي وكتب: 
 
"روحه وفكره بعدهم موجودين بقلبنا انا ومي.. ومن جيل لجيل رامي عم يساعد الغير.. اليوم افتتحنا قاعة دراسة باسم رامي مخزومي بكلية لندن للأعمال."
 
جاء ذلك بعد إفتتاحه مع عقيلته السيدة مي "قاعة رامي مخزومي" في مركز سامي عوفر القائم في جامعة لندن للأعمال، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة آن إليزابيث.
 
وقد تصدَّر القاعة لوحة تضمنت إحدى أقوال رامي التي جاء فيها:
 
"قِيَمي هي تحقيق التوازن وإعطاء مستحقات العناصر الرئيسية الثلاثة في حياتي: الدين الذي يجسد القيمتين التاليتين: العمل والعائلة".
 
يشار إلى أن المرحوم رامي كان قد أمضى دراساته المتقدمة في جامعة لندن للأعمال London Business School.
 
 
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