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من صياد سمك الى مليونير… هكذا انقلبت حياة هذا اللبناني رأساً على عقب!

27
SEPTEMBER
2017
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لم يتوقع أحمد دندش، ابن طرابلس الواقعة شمال لبنان (إحدى أفقر المناطق في لبنان) أن تنقلب حياته رأساً على عقب بين ليلة وضحاها.
 
فبائع السمك الأرمل، البالغ من العمر 60 عاماً فاز بما يقارب المليون و700 ألف دولار أميركي في سحب “لليانصيب” (اللوتو).
 
أحمد الذي كان يعيش في فقر مدقع قبل يومين فقط (25 سبتمبر) كما قال، مردداً “قولاً مأثوراً” يطلق شمالاً على الفقراء “كاوي الملح بكواعي”، لم تسعه الفرحة، وغمرت دمعة القهر عينيه، وهو يتحدث عن أحواله وأحوال عائلته.
 
روى أحمد، الوالد لـ3 بنات وصبي كيف “قبر الفقر”، وأضحى اليوم قادراً على شراء شقق ومنازل لأولاده.
 
وأتى الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل من قبل العديد من اللبنانيين، محتفياً بما أطلق عليه من قبل عدد من المغردين “لحظة انتصار الفقر والفقراء على القهر!”.
 
(futuretv)
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