قراءة موضوعية في سياسة رياض سلامة النقدية

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عماد جودية (المستشار الرئاسي والحكومي السابق) -

بعد تشكيل حكومة الاتحاد الوطني برئاسة رجل الدولة الكبير الشهيد الراحل رشيد كرامي ، التي انبثقت في اعقاب انتفاضة 6 شباط عام 84 19 . وكنت يومذاك اشغل منصب مستشار خاص له و للرئيس الحص الذي كان وزيرا للاعلام والاقتصاد في الحكومة المذكورة. وبحكم علاقتي المتميزة معهما كلّفاني بمهمة التنسيق بين رئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان الذي كان يتولاها الرئيس السابق للجامعة اللبنانية "السوبر آدمي" الدكتور ادمون نعيم نظرا للصداقة وعلاقة الثقة التي كانت تربطني به ايضاً.

خلال فترة توليه للحاكمية، قدمت للدكتور نعيم بصفتي الرسمية اقتراحات عدة لاصلاح وتنقية القطاع المصرفي بموافقة الرئيسين كرامي والحص . لكنه للاسف لم يأخذ بها ليس ضعفا وقلة كفاءة بل لانه لم يكن يملك الخلفية المالية والمصرفية الكافية التي كانت تؤهله للاقدام واخذ المبادرة .

وهذا ايضا ينطبق على شخص الشيخ ميشال خوري الذي كان يفتقد خلال وجوده في الحاكمية للنظرة النقدية والمالية والاقتصادية الثاقبة . فكان يصلح لان يكون وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية بدل ان يكون في موقع الحاكمية الذي كان اكبر من قدراته الشخصية .وعندما اختير رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان خلفا له عام 1993 ، والذي جاء تعيينه بعد الزلزال الذي اصاب انهيار العملة الوطنية نتيجة القرار المتهور الذي اتخذه الحاكم و الذي اعلن فيه وقف تدخل مصرف لبنان في سوق القطع . كان القطاع المصرفي يومذاك بموجوداته وودائعه لا يتجاوز ال 11 مليار دولار ، فعمد رياض سلامة من اجل وقف انهيار العملة الى رفع الفوائد ولو بكلفة عالية . وبعد اطمئنانه على ثبات سعر صرف الليرة . عمد الى تنفيذ خطة طويلة الامد لاصلاح وتنقية القطاع المصرفي حتى وصل الى ما وصل اليه اليوم من قوة وصلابة ومتانة وتقدم.

ولا حاجة لي للتذكير بما قام به على هذا الصعيد لانه اصبح علامة فارقة في البلد ، وعلى شفة ولسان كل لبناني شريف . خاصة وانني رافقته خلال السنوات العشرين سواء صديقا حميما او بحكم موقعي الرسمي كمستشار لرئيسيّ الجمهورية والحكومة توليت خلالها بتكليف منهما مهمة التنسيق بينهما وبينه بحكم الثقة الكبيرة والمحبة والعلاقة المتميزة التي تربطني بالثلاثة.

لكنني جئت في مقالي هذا لاقول: انه من المعيب والمخجل ان نسمع مؤخرا خلال ندوات تسمى اقتصادية بهجوم منسق ومتتابع على السياسة النقدية والمالية الخاصة بمصرف لبنان . والذي يستشف منه ، هجوم شخصي على الهندسات المالية التي اتبعها الحاكم لتعزيز احتياطي مصرف لبنان و زيادة موجوداته من العملات الاجنبية. هذا الهجوم اتخذ للاسف صفة الهجوم السياسي على شخص الحاكم بدلا من ان يعالج بشكل بناء ويشرح الاهداف الاساسية لهذه الهندسة المالية ، ويذكر الحسنات والنتائج المترتبة عليها وما لها من تأثير مثمر على حجم الموجودات المتزايدة لدى مصرف لبنان.

لكل هندسة مالية مساوئها وحسناتها ، ولكن الهدف منها هو عدم تأثيرها على النقد الوطني . و ثيات سعر صرف الليرة هو النتيجة الاساسية لهذه الهندسة . والسياسة النقدية التي يطبقها الحاكم تبقى عنصر اساسي لها بغض النظر عن الكلفة الاجمالية ، لعدة اسباب ، منها:

اولا: من حجج المهاجمين والمنظرين والمنتقدين في هذا المضمار الذين سمحوا لنفسهم بتهييج الراي العام عن غير وجه حق على تدخل مصرف لبنان ، ان الكلفة المدفوعة لتطبيق السياسة والهندسة المالية كانت عالية، وان الهدف الاساس منها هو تعويم ارباح بعض المصارف. هذه الحجج، برأيي حجج واهية، لان مصرف لبنان يطبق

سياسة عامة لا خاصة، و ليست مفصلة على قياس معين، وهي موجهة للقطاع المصرفي كله وليس لبعض المصارف. والدليل على ذلك ان 34 مصرفا قد اشترك واستفاد من هذه الهندسة كل حسب حجمه وقدرته. وان كلفة التدخل الآني لا تقارن بالنتائج الموجعة التي قد تترتب على اي ازمة نقدية قد تحصل مستقبلا ، ويسعى الحاكم بكل قدراته لعدم حصولها وتجنيب البلاد مخاطرها ، وهو محق في ذلك .

ثانيا:ان معظم المستفدين من المصارف ، اذا لم يكن الجميع قد استفاد من استعمال جزء من الاحتياطي الالزامي المفروض على الودائع لدى هذه المصارف ، والذي فرض عليها في تواريخ سابقة في فترات زمنية انهارت معها اسعار الصرف في ثمانيات القرن الماضي واوائل التسعينات . وكانت في الحاكمية في تلك الفترة كما اسلفت القول شخصية اكاديمية كالدكتور ادمون نعيم و سياسية كالشيخ ميشال الخوري وكلاهما من اصحاب النزاهة والاخلاق العالية والرصانة ، ولكن لا خبرة مالية لهما في اسواق القطع وعمليات التدخل لوقف انهيار الليرة التي وصلت اسعار صرفها الى مستويات انهار معها النظام الاقتصادي كله وتسبب باستعمال الدولار كعملة اساسية في التعاملات التجارية ورفض التسعير بالعملة الوطنية. كل ذلك بسبب سياسات التدخل الخاطئة التي اعتمداها مما سمح للمضاربين بجني الارباح الهائلة وفرضت نسب الاحتياطي الالزامي على الودائع وكذلك الغرامات المجحفة بحق المصارف والتي وصلت الى 120% كنسب فوائد على هذا التدني. ونتيجة لذلك استقال الشيخ ميشال الخوري واعلن صراحة عدم قدرة البنك المركزي على التدخل في اسعار الصرف خلال زيارته الى مقر رئاسة الوزراء ، ووصل سعر الصرف للدولار آنذاك الى مستوى بلغ حوالي 3750 ليرة. و كلفة انهيار اسعار الصرف يومذاك تحملها الجميع بدءاً من المودعين بحصولهم على اسعار فوائد اقل لان جزء من الودائع حفظ كاحتياطي الزامي لا يجني فوائد. اضافة الى جمود الاقتصاد الوطني وعدم قدرة المصارف على التمويل.

ثالثا:ان سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ذهبت من خلال الهندسة المالية التي طبقها باتجاه الاستفادة من الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى المصارف ، لكن عن طريق امتصاص هذا الاحتياطي وضخه في الدورة النقدية والمالية والاقتصادية للبلد . وهذا الاتجاه لم يكن مجانا للمصارف وانما عن طريق ايداعها ما يعادل هذا الاحتياطي بالدولار في حسابات خاصة او بسندات مالية طويلة الاجل (15 – 10 سنة). هذا ما هدفت اليه الهندسة النقدية والمالية الاخيرة ، والتي عممها مصرف لبنان على المصارف . ولقاء اكتتابها بمبالغ بالدولار الاميركي منحها تسليفات بالليرة تم توظيفها في سندات الخزينة لآجال طويلة لقاء فوائد . وهذه التسليفات ما هي الا جزء من احتياطياتها الالزامية المودعة لدى مصرف لبنان. اي ان مصرف لبنان لم يتكبد اية اعباء مالية نتيجة هذه الهندسة. فعزز بذلك من احتياطه، ومتّن سعر صرف الليرة من احتياطي المصارف وليس العكس.

رابعا:من سياسات مصرف لبنان طوال هذه السنوات الماضية التي حركت العجلة الاقتصادية كان تطوير القطاع الصناعي والسياحي، عبر قروض الدعم التي استفاد منها عددا كبيرا من الصناعيين وبكلفة زهيدة وصلت الى الصفر احيانا عن طريق السماح للمصارف باستعمال جزء من احتياطها الالزامي عن طريق منحها بعض الامتيازات لتشجيعها من اجل تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيطه.

ان المنتقدين لسياسة مصرف لبنان في عمليات الهندسة المالية لم يأخذوا بعين الاعتبار سوى كلفة اسعار الفوائد المدفوعة على هذه السياسة دون المقارنة بين هذه الاسعار واسعار الفوائد التي دفعت في عمليات الهندسة المالية المشابهة والتي طبقت في ظروف مالية ونقدية تشبه الظروف السائدة لدينا في بعض الدول المهمة عالميا مثلا:

1- وصلت اسعار الفوائد في فرنسا في سبعينيات القرن الحالي خلال عمليات التدخل للحفاظ على اسعار الصرف الى 600% و 400% من يوم الى يوم و 120% لثلاثة اشهر و 80% لستة اشهر و 60% لعام واكثر و مع ذلك انخفضت اسعار الصرف الى مستويات متدنية جدا بالرغم من هذه الكلفة العالية.

2- بالرغم من نسب النمو في الاقتصاد التركي ، عمدت السلطات التركية عام 2008 الى دفع فوائد نسبتها 90% على سعر الصرف بالرغم من تنوع اقتصاد تركيا الصناعي والزراعي والسياحي . فتكبدت السلطات النقدية في تركيا كلفة هائلة لمحاولة تخفيف حدة انحدار اسعار الصرف لا تثبيته.

3- عمدت دول كثيرة الى محاولة تحرير اسعار صرف عملاتها مثل ماليزيا التي لم تستطع بالرغم من قوة اقتصادها من الحفاظ على ثبات اسعار الصرف عندها ، وتكبدت كلفة دعم هائلة لتثبيت سعر صرف عملتها.

4- وكذلك فعلت كل من مصر والسودان في دفع فوائد عالية على الودائع وصلت الى حدود ال 200 و 300% لتثبيت سعر صرف عملتهما ، لكنهما لم يفلحا ، نتيجة ضعف اقتصادهما الوطني .

بعض المنتقدين الآن للسياسة المالية والنقدية لرياض سلامة، اعطوا انطباعا خاطئا للمواطنين عن استقرار اسعار الصرف . وخلقوا نوعا من الهلع، انتفى بعد ان اتضحت الصورة لديهم. وكان هؤلاء للاسف من ابرز الخبراء الذين اشادوا بعمل الحاكمية سابقا، ولا ندري لماذا اصدرواهذه الدراسات وكتبوا هذه المقالات الغير واقعية. الآن مثلا وليس من قبل، علما بان السياسة النقدية المتبعة لرياض سلامة لم تتغير منذ 24 عاما ، لولا غاية في نفس يعقوب، كان سبقها اكثر من هجوم شخصي عليه .

ان تقارير البنك الدولي التي نشرت مؤخرا ، تدل على موافقته على الهندسة المالية التي طبقت ، وتشيد بعمل وسياسة مصرف لبنان النقدية، على جذب الودائع بالدولار ولفترات زمنية طويلة 10 و 15 سنة باصدار سندات مالية، ولو اتت بفائدة اعلى من اسعار السوق العالمي تبقى افضل من دفع نسب خيالية في حال وقعت ازمة في الاسواق واثرت على اسعار الصرف. وما يتأتى مع هكذا ازمات من انكماش اضافي في الاقتصاد وتأثيراته على الميزان التجاري وميزان المدفوعات ونسب النمو.

ان الكلفة المدفوعة على شكل فوائد لودائع المصارف وبالتالي ودائع الجمهور تبقى جزءا من الكلفة الالزامية التي تدفع لقاء استقرار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي. خصوصا في الظروف الحالية ونحن مقبلون على عملية اعادة اعمار سوريا سيرصد خلالها مصرف لبنان ويجب رصدها مبالغ مخصصة لقروض الدعم للصناعيين الذين قد ينالوا حصة لتزويد السوق السوري بجزء من مستلزمات اعادة الاعمار وبالتالي ستساهم هذه القروض بتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي. وهذا سيأتي انسجاما مع ما اعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري من موسكو مؤخرا " من ان لبنان قد يكون ممرا لاعادة اعمار سوريا"

ان محاولات البعض الهجوم وليس انتقاد سياسات رياض سلامة المالية والنقدية ليست للاسف هجومات شفافة. وان استعمال ارقام مصرف لبنان المنشورة والمعلنة وقراءتها بخلاف ما تبينه وتعنيه دليل على ان هناك سببا مختلفا وبعيد كل البعد عن الدراسات المالية وعن التحليل البناء. ولعلهم بذلك يقصدون ما لا يكتبون ، ولكنهم كما نرجو لن يصلوا الى مكان وسيذهبون في غياهب النسيان.

قلتها واعود واقولها من دون محاباة: ان هندسات رياض سلامة المالية انقذت البلد فهنئوه بدل رجمه.