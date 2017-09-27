عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2017

الأخبار: تعليق السلسلة سيؤدي إلى حسم غلاء المعيشة من الرواتب
فضيحة في حسابات الدولة
الديار: الاشتباك سيبقى تحت سقف التسوية وبقاء الحكومة واجراء الانتخابات
الجمهورية: قطع الحساب يهدد بـ "قطع الموازنة"
البناء: البرزاني يريد حوار الأمر الوقع... وبوتين يبحث الاستفتاء مع أردوغان وروحاني
العبادي: الجيش العراقي سينتشر في كركوك... و72 ساعة لتسليم المعابر والمطارات
خلط أوراق سياسي مالي دستوري بين الرئاسات... وأسئلة كبرى حول فرص التسوية
النهار: أزمة الرئاسة: تجرّؤ على الثانية واعتداء على الثالثة
الأنوار: الحكومة تنتظر عون لبحث ازمة السلسلة.. والاضرابات مستمرة
المستقبل: التقى رئيسَي الحكومة ومجلس الشيوخ والجالية اللبنانية وزارَ مبنى بلدية باريس ومعهد العالم العربي
عون: لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تداعيات النزوح ولا بدّ من حلّ سريع
اللواء: المواجهة بين بعبدا وعين التينة تعطِّل تمويل السلسلة
برّي يصف «ما يجري بالإعتداء على صلاحياته».. و«المستقبل» تعتبر لقاء باسيل - المعلِّم إعتداءً على رئاسة الحكومة
the daily star: Cabinet delays decision on salary scale
l'orient le jour: Grille des salaires : le bras de fer se confirme et fait redouter une crise de pouvoir