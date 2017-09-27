عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2017

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الأخبار: تعليق السلسلة سيؤدي إلى حسم غلاء المعيشة من الرواتب

فضيحة في حسابات الدولة



الديار: الاشتباك سيبقى تحت سقف التسوية وبقاء الحكومة واجراء الانتخابات



الجمهورية: قطع الحساب يهدد بـ "قطع الموازنة"



البناء: البرزاني يريد حوار الأمر الوقع... وبوتين يبحث الاستفتاء مع أردوغان وروحاني

العبادي: الجيش العراقي سينتشر في كركوك... و72 ساعة لتسليم المعابر والمطارات

خلط أوراق سياسي مالي دستوري بين الرئاسات... وأسئلة كبرى حول فرص التسوية

النهار: أزمة الرئاسة: تجرّؤ على الثانية واعتداء على الثالثة



الأنوار: الحكومة تنتظر عون لبحث ازمة السلسلة.. والاضرابات مستمرة

المستقبل: التقى رئيسَي الحكومة ومجلس الشيوخ والجالية اللبنانية وزارَ مبنى بلدية باريس ومعهد العالم العربي

عون: لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تداعيات النزوح ولا بدّ من حلّ سريع

اللواء: المواجهة بين بعبدا وعين التينة تعطِّل تمويل السلسلة

برّي يصف «ما يجري بالإعتداء على صلاحياته».. و«المستقبل» تعتبر لقاء باسيل - المعلِّم إعتداءً على رئاسة الحكومة



the daily star: Cabinet delays decision on salary scale



l'orient le jour: Grille des salaires : le bras de fer se confirme et fait redouter une crise de pouvoir