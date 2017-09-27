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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2017

27
SEPTEMBER
2017
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الأخبار: تعليق السلسلة سيؤدي إلى حسم غلاء المعيشة من الرواتب
فضيحة في حسابات الدولة

 


الديار: الاشتباك سيبقى تحت سقف التسوية وبقاء الحكومة واجراء الانتخابات

 

 


الجمهورية: قطع الحساب يهدد بـ "قطع الموازنة"

 

 


البناء: البرزاني يريد حوار الأمر الوقع... وبوتين يبحث الاستفتاء مع أردوغان وروحاني
العبادي: الجيش العراقي سينتشر في كركوك... و72 ساعة لتسليم المعابر والمطارات
خلط أوراق سياسي مالي دستوري بين الرئاسات... وأسئلة كبرى حول فرص التسوية

 

 

النهار: أزمة الرئاسة: تجرّؤ على الثانية واعتداء على الثالثة

 


الأنوار: الحكومة تنتظر عون لبحث ازمة السلسلة.. والاضرابات مستمرة

 

 

المستقبل: التقى رئيسَي الحكومة ومجلس الشيوخ والجالية اللبنانية وزارَ مبنى بلدية باريس ومعهد العالم العربي
عون: لبنان لم يعد قادراً على تحمّل تداعيات النزوح ولا بدّ من حلّ سريع

 

 

اللواء: المواجهة بين بعبدا وعين التينة تعطِّل تمويل السلسلة
برّي يصف «ما يجري بالإعتداء على صلاحياته».. و«المستقبل» تعتبر لقاء باسيل - المعلِّم إعتداءً على رئاسة الحكومة

 


the daily star: Cabinet delays decision on salary scale

 


l'orient le jour: Grille des salaires : le bras de fer se confirme et fait redouter une crise de pouvoir

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