أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2017

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الجمهورية: أسرار

جبهة

قطعت إتصالات بين قوى سياسية أشواطاً كبيرة من أجل تأليف جبهة معارضة تخوض الإنتخابات النيابية بشعارات موحدة.



رسالة

لمّح أحد السفراء الأوروبّيين إلى إمكان زيارة مسؤول كبير من بلاده لبنان كرسالة دعم لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة.



مواقف

تمنّى أحد الوزراء على تيار بارز أن يُعيد النظر في مواقفه تجاه إحدى الدول إذ أن العالم كلّه يتغيرّ فهل نبقى واقفين في المكان نفسه؟



تخوّف

تتخوّف أوساط تربوية من التمييع والمماطلة في بحث ملف قانونه نافذ ومخصّصات الدفعة الأولى له موجودة ومهلة البحث فيه في مجلس الوزراء المطلوبة لا تُقدِّم ولا تؤخِّر وتقول» في ريحة مش نضيفة بالقصة».

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر عراقية أمام تأخر صدور الموقف المصري من استفتاء الانفصال في كردستان وأبدت خشيتها من أن يكون الموقف المشترك للعراق مع تركيا وإيران سبباً للتريث المصري، أو أن يكون ما يبدو من موقف سعودي داعم ضمنياً لكردستان سبباً لهذا التريث، وقالت المصادر إنّ الموقف المصري الذي صدر عن وزارة الخارجية شكل مصدر ارتياح في العراق لأنّ مصر ترمز لوحدة الموقف العربي حتى في حال الانقسام…

خفايا

توقّعت أوساط سياسية أن تكون جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في قصر بعبدا يوم غد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طويلة، إذ ستتخللها بحسب مواقف الأطراف, سجالات حادة حول مشروع قانون الواردات الجديد، وذلك كانعكاس للاشتباك السياسي الحاصل، والذي تستخدم فيه أسلحة متعدّدة، ما يوحي حتى الآن بأن لا علاجات قريبة للأزمة.



النهار: أسرار الآلهة

لا إنهيار لليرة

يؤّكد مصدر مالي أن التقارير عن انهيار الليرة ليست جديدة وقد نُشر عدد منها مرّات عدّة منذ عشرين سنة....



بيان شخصي أم سياسي؟

سجّل تصريح للمديرة العامة لوزارة الاقتصاد تؤكّد فيه أن الأموال متوافرة لدفع الرواتب الجديدة في الشهر الأوّل وأن قانون السلسلة نافذ، ولم يعلم إذا كان مُنسّقاً مع الوزير وبإيحاء منه أم مجرّد تصريح...

من يحدد التعويضات؟

تبيّن أن مجلس الوزراء لم يُحدّد التعويضات الشهرية لأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات كما نصّ القانون في مادته الـ 18....



المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسياً مخضرماً استخفّ بمقولة أن بشار الأسد وإيران «انتصرا» في سوريا، مشدّداً على أن المنتصر الوحيد في سوريا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.