living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 أيلول 2017

27
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية: أسرار

جبهة

قطعت إتصالات بين قوى سياسية أشواطاً كبيرة من أجل تأليف جبهة معارضة تخوض الإنتخابات النيابية بشعارات موحدة.


رسالة

لمّح أحد السفراء الأوروبّيين إلى إمكان زيارة مسؤول كبير من بلاده لبنان كرسالة دعم لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة.


مواقف

تمنّى أحد الوزراء على تيار بارز أن يُعيد النظر في مواقفه تجاه إحدى الدول إذ أن العالم كلّه يتغيرّ فهل نبقى واقفين في المكان نفسه؟


تخوّف
تتخوّف أوساط تربوية من التمييع والمماطلة في بحث ملف قانونه نافذ ومخصّصات الدفعة الأولى له موجودة ومهلة البحث فيه في مجلس الوزراء المطلوبة لا تُقدِّم ولا تؤخِّر وتقول» في ريحة مش نضيفة بالقصة».

 

 

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر عراقية أمام تأخر صدور الموقف المصري من استفتاء الانفصال في كردستان وأبدت خشيتها من أن يكون الموقف المشترك للعراق مع تركيا وإيران سبباً للتريث المصري، أو أن يكون ما يبدو من موقف سعودي داعم ضمنياً لكردستان سبباً لهذا التريث، وقالت المصادر إنّ الموقف المصري الذي صدر عن وزارة الخارجية شكل مصدر ارتياح في العراق لأنّ مصر ترمز لوحدة الموقف العربي حتى في حال الانقسام…

 

خفايا
توقّعت أوساط سياسية أن تكون جلسة مجلس الوزراء المقرّرة في قصر بعبدا يوم غد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طويلة، إذ ستتخللها بحسب مواقف الأطراف, سجالات حادة حول مشروع قانون الواردات الجديد، وذلك كانعكاس للاشتباك السياسي الحاصل، والذي تستخدم فيه أسلحة متعدّدة، ما يوحي حتى الآن بأن لا علاجات قريبة للأزمة.

 

 


النهار: أسرار الآلهة

لا إنهيار لليرة

يؤّكد مصدر مالي أن التقارير عن انهيار الليرة ليست جديدة وقد نُشر عدد منها مرّات عدّة منذ عشرين سنة....


بيان شخصي أم سياسي؟

سجّل تصريح للمديرة العامة لوزارة الاقتصاد تؤكّد فيه أن الأموال متوافرة لدفع الرواتب الجديدة في الشهر الأوّل وأن قانون السلسلة نافذ، ولم يعلم إذا كان مُنسّقاً مع الوزير وبإيحاء منه أم مجرّد تصريح...

من يحدد التعويضات؟

تبيّن أن مجلس الوزراء لم يُحدّد التعويضات الشهرية لأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات كما نصّ القانون في مادته الـ 18....

 


المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسياً مخضرماً استخفّ بمقولة أن بشار الأسد وإيران «انتصرا» في سوريا، مشدّداً على أن المنتصر الوحيد في سوريا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout