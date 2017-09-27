لو عقد الحريري عشرات الجلسات الحكومية في المدينة لن تعيد له قواعده الشعبية

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دموع الأسمر-

حين كشف الرئيس نبيه بري ان احد اسباب التمديد للمجلس النيابي كان يوم زاره الرئيس سعد الحريري كاشفا له انه غير مستعد للانتخابات النيابية متمنيا التمديد لاجراء المقتضى الميداني والاستعداد للاستحقاق النيابي، فانما ذلك كان لان الحريري يواجه اكثر من ازمة سواء الداخلية منها او في البيئات التي كانت معروفة بمزاجها الازرق ومن ثم تمردت وانقلبت عليه نتيجة اتباعه سياسات مغايرة للمزاج الشعبي في بيئات ابرزها طرابلس التي لم تعد على عهدها له كما كانت في السابق لا سيما وانه اغدق عليها الكثير من الوعود دون ان يحقق شيئا منها.



فمن يتابع الدراسات الاحصائية التي تجريها مكاتب سياسيين او مكاتب احصائية وحتى تلك المعروفة بولائها للتيار الازرق يصطدم بالنتيجة ويزداد الحريري تشاؤما لما آلت اليه قواعده الشعبية التي تستمر في الانكفاء والتراجع لصالح قيادات سياسية ابرزها الرئيس نجيب ميقاتي واللواء اشرف ريفي اللذين يتنافسان على المركز الاول من خلال الاحصاءات، والاثنان هما قويان جداً.



اخر ما يمكن ملاحظته ان ردود الفعل على عقد الجلسة الوزارية في طرابلس الخميس المقبل لم تلق الصدى الشعبي الواسع بل لوحظ ان الترقب والوجوم سيد الموقف حيال هذه الجلسة التي يفترض ان تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الطرابلسيين وكان لموقف الرئيس نجيب ميقاتي الصدى الاوسع وايضا موقف ريفي الذي لاقى تجاوبا شعبيا حيث اكد الرئيس ميقاتي ان الاهم في الجلسة الوزارية هي تنفيذ المقررات وان ما يمكن ان يقرره مجلس الوزراء في جلسته الطرابلسية كان يمكن ان يقرره في اي مكان ينعقد فيه مجلس الوزراء فماذا يغير من طبيعة الجلسة سواء كانت في السراي الحكومي او القصر الجمهوري او في طرابلس ؟؟



يعتبر الرئيس ميقاتي ان هذه الجلسة لا تتعدى كونها فلكلورا اعلاميا الهدف منه تعويم الحكومة...



فيما ابدى اللواء ريفي حرصه على ان تؤخذ المطالب الشعبية الطرابلسية بعين الاعتبار واخراجها من دوامة الوعود العرقوبية التي لا تغني ولا تسمن لا سيما ان موقف ريفي من الحكومة الحالية لا يزال على حاله معتبرا انها الحكومة التي لم تستطع تحقيق آمال اللبنانيين ولا آمال اهل طرابلس والشمال.

ازاء ذلك ترى اوساط طرابلسية ان المزاج الطرابلسي بات في المقلب الآخر ما بين ميقاتي وريفي وان كلا منهما احسنا التعامل مع الاوساط الشعبية الطرابلسية مباشرة وليس بالواسطة او عبر مندوبين ولا حتى بالوعود، بل باقران القول بالفعل الجاد وتحسسا مع معاناة الطرابلسيين حيث يتابع كل منهما جولات ولقاءات لا تهدأ من الاستماع الى حاجات الناس وتلبية الناس...



واشات الاوساط الى ان الطرابلسيين يرون في ميقاتي وريفي كل تطلعاتهم، ويعتبرون ان ميقاتي حافظ على موقع الرئاسة الثالثة، ولم يقدم تنازلات بحجم ما قدّمه الحريري، لذلك شكل ميقاتي وريفي حالة شعبية لافتة قد لا يستطيع الرئيس الحريري خرقها وتشكل له قلقا في الاستحقاق الانتخابي المقبل ومن الصعب ان يرجع الى الوراء ولو عقد عشرات الجلسات الحكومية في طرابلس.