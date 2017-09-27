وفد عسكري روسي في بيروت

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استكمالاً لزيارة وزير الدفاع يعقوب الصراف لموسكو في آب الفائت، يصل إلى بيروت اليوم وفد عسكري روسي يضم ممثلين عن وزارة الدفاع والهيئة الحكومية للتعاون العسكري والتقني وهيئة التسليح. ويهدف الوفد إلى تفعيل التواصل مع قيادة الجيش اللبناني، علماً بأنه يضم أيضاً ممثلين عن الإدارة الرئاسية الروسية.

وسيستقبل الوفد السفير الروسي وممثل عن قائد الجيش، وستكون له لقاءات مع الصراف، ومع العماد جوزف عون، ورئيس الأركان اللواء حاتم ملاك، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقرّ أخيراً مشروع تعديل اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا، بما يتيح للجانب الروسي تقديم الدعم للجيش اللبناني.