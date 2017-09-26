كيف أخطأ "المستقبل" بحقّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير جبران باسيل؟ (د. عُلا بطرس)

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افتقر "تيار المستقبل" في مقاربته السياسية المتعلّقة بمصلحة لبنان العليا إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتهجّمه على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إثر لقائه مع نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث جاهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفض توطين اللاجئين الفلسطنيين والنازحين السوريين. وكان الوزير باسيل أوّل من حذّر من مخاطر النزوح الكثيف متقدّماً بخطة وزارية لتأمين العودة الآمنة الى المناطق المستقرّة من خلال التنسيق مع الحكومة السورية لإنجاز الملفّ الذي بات يشكّل عبئاً على الأمن والإستقرار والهوية والدور والوجود، في وقت رأى التيار الأزرق أن تلك العودة يجب أن تمرّ عبر الأمم المتحدة وحدها. وبهذه المقاربة أوقع "المستقبل" نفسه في خطأ فادح للأسباب التالية:

أوّلا- ضرب إرث الرئيس رفيق الحريري: في العام 1996 نفّذت إسرائيل عمليّة "عناقيد الغضب" في جنوب لبنان ضمن ظروف إقليمية مؤاتية ومنها مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد في آذار من نفس العام الذي لم يميّز بين المقاومة والإرهاب، مع دعوة الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون الى محاصرة "أعداء السّلام" وإصرار الإسرائيليين على "تجفيف مستنقع الإرهاب" في لبنان. لم يذعن الرئيس الشهيد رفيق الحريري للضّغوط بل تحرّك بديبلوماسية ملفتة تجاه دول القرار لإنتاج ما عُرِف ب"تفاهم نيسان" في 26 نيسان 1996 منهياً العملية العسكرية الإسرائيلية بالتزام الولايات المتحدة مروراً بموقف قمة الدول السّبع التي انعقدت في فرنسا في اليوم التالي وصولاً الى قمّة القاهرة العربية التي انعقدت في الشهر نفسه. وقد دعم الموقف الدولي والعربي "تفاهم نيسان" كسبيل للتهدئة وتمهيد لتطبيق القرار 425. لذلك، تكمن أهمية هذا التفاهم أنّه لم يكن قراراً أو بياناً رئاسياً صادراً عن مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بل هو نتيجة جهود دبلوماسية أميركية – فرنسية وهو يضمّ الدّول التالية وهي: لبنان، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، سوريا، إسرائيل. وقد حمل هذا التفاهم مصلحة لبنان العليا مع الإبقاء على إسرائيل "عدوّ"، والإلتزام من قبل الدول الموقّعة عليه خارج عن إطار الأمم المتحدة. وعليه نسأل: ألا يحقّ لوزير الخارجية جبران باسيل الإلتقاء بنظيره السوري للدّفع باتجاه العودة الآمنة للنازحين السوريين تمهيداً لتسهيل تنفيذ القرار الأممي ذات الصّلة 2254؟!

ثانياً- حمل خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة الدولة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون دلالات تاريخية بالغة بالتزامن مع مئوية إعلان "دولة لبنان الكبير" بتأكيده على دوره كرسالة في المشرق مع العمل على مكافحة الإرهاب وعودة النازحين وإرساء الحلّ السياسي في سوريا، ما يعني أن زيارة الرئيس عون نجحت بكلّ المقاييس وأهمّها كسب الدبلوماسية الفرنسية لدعم لبنان بفعالية في المحافل الدولية. وعليه، يبدو أنّ تهجّم "المستقبل" على لقاء باسيل- المعلّم قد وصلت شظاياه الى باريس بهدف التصويب على نجاح الدبلوماسية اللبنانية في توظيف الصداقات التاريخية خدمة لمصلحة الدولة العليا وليست كما كانت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يوم أتى الى لبنان مكرّساً الوصاية السورية لضمان منافع النفوذ الخاصّة بين البلدين.

ثالثاً- إنّ سياسة النأي بالنفس تفرض عدم التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا في ترك الحدود مفتوحة أمام التدفق الهائل من النازحين والإرهابيين وعائلاتهم (جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك نموذجاً) لأنّ البيان الوزاري واضح لجهة تأكيد "الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري"، فهل يقف وزير الخارجية جبران باسيل موقف المتفرّج العاجز إزاء الإستهتار الأميركي كي يُصبح التوطين أمراً واقعاً أو يُهندس الحلول الوطنية على شاكلة انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب النسبي؟

إزاء هذه المعطيات، على "المستقبل" أن يعود عن خطئه.