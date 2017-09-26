حملة مزايدات محورها فرض الضرائب على التعدّيات البحرية

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هو ما خلص اليه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ، تعقيبا على قانون فرض غرامات على تعديات الاملاك البحرية .



فهل هذا الاستنتاج ناتج عن جهل للواقع ام عن تناس ؟



ابو فاعور اسرتسل بسؤاله ليشرح ان مطلب مضاعفة الضرائب من خلال قانون معجل مكرر سيتم التقدم به الى لمجلس النواب، ما هو الا استرجاع لحق الدولة الذي تم انتهاكه من قبل المعتدين على املاكها متحصنين بالحمايات السياسية . هي مطالبة محقة مئة بالمئة الا ان المحق ايضا هو عدم التخفي وراء تسويات وزارية للسماح ببناء معمل يشغل مساحة 150 الف متر مربع من دون ان يملك اي عقار خاص وهنا تكمن الفضيحة



لا مساومات او تسويات لاي من المخالفات ، هذا ما يؤكده ديب الذي يشرح ما تضمنه القانون 45من قانون الضرائب المطعون فيه حاليا والذي أعد للمرة الاولى بغرض فرض غرامات على التعديات البحرية . فالمزايدات بالمضاعفات لا تصرف الا في السوق الانتخابية بحسب ديب.



فهل منطق العدل الذي نادى فيه المعترضون على هذا القانون لوقف محاباة كبار الغيلان الذي يسرقون المال العام جائر عليهم ؟