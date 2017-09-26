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من اقسى ما قد يصادفه اب في حياته.. والامم تتفرج

26
SEPTEMBER
2017
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لا تقاس مأساة التهجير التي تلاحق فراس من حلب الى بيروت، بالوجع الذي يلحقه به مرض ابنائه الاربعة. ولا تقاس مأساة التهجير بألم مقتل زوجته في الحرب التي جعلت من ابنائه المرضى ايتاما.

عفوا، قد تكون الصورة قاسية لكن الواقع المرير هو اقسى وابشع

الى مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية حضر بعد ان اسودت به الحياة في بلده، طالبا المأوى لابنائه ولاسيما البكر الذي بات يشكل خطرا على اخوته كما يقول بسبب اضطراباته العقلية

يطالب فراس بمأوى لاولاده المرضى لحمايتهم حتى يتمكن من العمل. فهو يحتاج الى 90 الف ليرة في النهار ولا يحوي ليرة واحدة

وزارة الشؤون الاجتماعية سمعت نداءه ولو ان وضعه خارج عن اختصاصها كونه غير لبناني، فانتدبت المساعدة الاجتماعية ماري غية التي اطلعت على التفاصيل واكدت ان الوزارة ستتعاطى مع الموضوع بكل انسانية ضمن امكاناتها فوصلتهم باحدى الجمعيات لتأمين ما امكن من الادوية اللازمة.

وبالتالي فان قصة فراس وابنائه هي برسم الجمعيات والمنظمات الدولية، فمن تصلهم هبات ومساعدات بالملايين باسم النازحين، ها هي احدى اقسى حالات النزوح تناديهم.

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