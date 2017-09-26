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غارٌ في باريس... وعارٌ في بيروت...

مبالغةٌ؟ ربما. لكن مهما يَكُن من أمرٍ، فهي تُعبِّر في مكانٍ ما، عن حقيقةٍ ما.

هناك، يكتب ميشال عون التاريخ. تاريخُ رمزٍ، قاوَمَ ونُفِي، ثم عاد إلى حيثُ نُفيَ، رئيساً لجمهوريةٍ طالما أعلن أنه يختارها إذا خُيِّر بينها وبين كرسي الرئاسة...

أما هنا، فيحاول البعضُ أن يَمحوَ بعضَ ما كتبه بممارساتِه السابقة، لا بل خطاياه المميتة في حقِّ الدولةِ وشعبِها وماليتِها ...

خارطةُ طريقِ الحل واضحة، رَسَمَها مجلسٌ دستوريٌ كان ميتاً فعاشَ، وكان ضالاً فوُجِد : أولاً قطعُ الحساب، ثم الموازنة، ثم السلسلة المستحَقة وتمويلُها المطلوب.

خارطةٌ كان رسَمَها مِراراً مَن تُنتظر عودتُه الخميس لترؤسِ جلسةٍ يُمكن أن يُحسَمَ فيها الجدل على ما ألمح وزير الإعلام اليوم ...

وفي الانتظار، نبدأ مع فصلٍ جديد من كتاب التاريخ الذي يُخَطُّ في باريس.