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وزارة الصحة توضح ما يشاع عن انتشار "حبة حلب" في عكار

26
SEPTEMBER
2017
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صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني البيان الاتي:

"توضيحاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع أعداد المصابين بمرض الليشمانيا (حبة حلب) في لبنان وتحديدا في محافظة عكار، يهم وزارة الصحة العامة أن توضح ما يلي:

سجل لبنان أعلى معدل لهذا المرض عند بلوغ ذروة النزوح من سوريا في العام 2013 حيث بلغ عدد الإصابات 1033 حالة. أنشأت وزارة الصحة العامة في العام 2013 برنامجاً لمكافحة هذا المرض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضم 11 مركزا علاجيا ، أشرف عليها أطباء مدربين حيث تم تأمين الدواء للمرضى مجاناً. ادى هذا البرنامج إلى انخفاض ملحوظ في عدد الحالات بين السوريين وحال دون انتقال العدوى إلى المواطنين اللبنانيين. وفي محافظة عكار تحديدا، انخفض عدد الحالات من أكثر من 170 حالة شهريا في العام 2013 إلى أقل من 18 حالة طيلة العام 2017 كلهم من السوريين.

اما بالنسبة للحالة التي تم التداول بها في وسائل الإعلام مؤخرا في منطقة عكار، فلقد تبين أنها تتعلق بتورم جلدي لا علاقة له بمرض الليشمانيا.

هذا ونشير إلى وجوب توجيه الحالات المشتبه بها إلى إحدى المراكز المعتمدة لتلقي العلاج مجاناً وهي في محافظتي الشمال وعكار (مستشفى عبد الله الراسي الحكومي)، في الجنوب والنبطية (مستشفى نبيه بري الحكومي)، في بيروت وجبل لبنان (مستشفى رفيق الحريري الحكومي)، وفي البقاع وبعلبك الهرمل (مستشفى الياس الهراوي الحكومي)."

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