الرياشي: مجلس الوزراء يبت الخميس في بعبدا بقانون الضرائب لانها ايرادات اساسية للسلسلة وهناك تقدم كبير في النقاش لانه كان في العمق

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة موضوع ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب والاقتراحات المطروحة لمعالجة نتائجه.

بعد الجلسة التي استمرت حتى الرابعة الا ربعا عصرا، ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: "بحث مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الثانية في قرار المجلس الدستوري، وكان البحث معمقا في قانون الايرادات المنوي ضمه الى الموازنة لتأمين مصادر دخل لسلسلة الرتب والرواتب، والبحث لم ينته وسيستكمل يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على امل ان يبت مبدئيا مشروع القانون ويحول الى المجلس النيابي".

سئل: هل سيتم فصل قانون الضرائب عن الموازنة؟

اجاب: "نحن نبحث في قانون الضرائب لانها ايرادات اساسية للسلسلة، ويوم الخميس يبت الامر".

سئل: هل سيتم دفع الرواتب على اساس السلسلة؟

اجاب: "يوم الخميس سيبت التعامل مع الموضوع".

سئل:هل هناك تقدم في النقاش؟

اجاب: "هناك تقدم كبير جدا لان النقاش كان في العمق".