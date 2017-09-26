اللبنانية الاولى لبت دعوة السيدة بريجيت ماكرون لزيارة معرض دار "كريستيان ديور" لمناسبة عيدها السبعين

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في اطار "زيارة الدولة" التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الى فرنسا، لبت السيدة عون امس دعوة قرينة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لزيارة المعرض الفني الذي تقيمه دار ازياء كريستيان ديور في MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS في باريس، وذلك احتفالا بمرور 70 سنة على انشائها.

وتخللت الزيارة جولة على المعرض الذي يقام تحت عنوان "كريستيان ديور مصمم الاحلام" ويتضمن مجموعة مميزة من تصاميم الدار منذ 1947 لغاية العام الجاري حيث جالت السيدتان عون وماكرون والوفد المرافق في ارجائه واطلعتا على اكثر من 300 فستان من مجموعة الازياء الراقية للدار اضافة الى الف وثيقة وقطعة مميزة من لوحات واثاث وتحف فنية.



واشادت السيدة عون بالحس الفني الراقي للمعرض، لافتة الى الدور الاساسي الذي لعبه مؤسسه اكان على صعيد تحرير المرأة وتعزيز دورها في المجتمع او الحفاظ على اناقتها في الوقت عينه، شاكرة للسيدة ماكرون دعوتها ومتمنية التوفيق للدار.