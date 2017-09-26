living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللبنانية الاولى لبت دعوة السيدة بريجيت ماكرون لزيارة معرض دار "كريستيان ديور" لمناسبة عيدها السبعين

26
SEPTEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في اطار "زيارة الدولة" التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون الى فرنسا، لبت السيدة عون امس دعوة قرينة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لزيارة المعرض الفني الذي تقيمه دار ازياء كريستيان ديور في MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS في باريس، وذلك احتفالا بمرور 70 سنة على انشائها.

 

وتخللت الزيارة جولة على المعرض الذي يقام تحت عنوان "كريستيان ديور مصمم الاحلام" ويتضمن مجموعة مميزة من تصاميم الدار منذ 1947 لغاية العام الجاري حيث جالت السيدتان عون وماكرون والوفد المرافق في ارجائه واطلعتا على اكثر من 300 فستان من مجموعة الازياء الراقية للدار اضافة الى الف وثيقة وقطعة مميزة من لوحات واثاث وتحف فنية.


واشادت السيدة عون بالحس الفني الراقي للمعرض، لافتة الى الدور الاساسي الذي لعبه مؤسسه اكان على صعيد تحرير المرأة وتعزيز دورها في المجتمع او الحفاظ على اناقتها في الوقت عينه، شاكرة للسيدة ماكرون دعوتها ومتمنية التوفيق للدار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout