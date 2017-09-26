اليكم تاريخ تأخير الساعة ساعة واحدة

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اصدر الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل مذكرة تقضي بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 28 - 29/10/2017 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. فيما يلي نص المذكرة:

"عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام.

يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 28 - 29/10/2017 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".