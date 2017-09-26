بالفيديو - نشلها على طريق المطار.. وهذا ما عرف عنه فيما بعد!

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بعد ان نشر أحد المواقع الالكترونية شريط فيديو حول قيام شخص مجهول يستقل دراجة نارية بنشل سيدة لبنانية في منطقة طريق المطار، تمكنت دورية من المديرية العامة لامن الدولة من توقيفه.

وفي التفاصيل، بعد المراقبة قامت دورية من المديرية العامة لامن الدولة بتوقيفه في محلة الاوزاعي بتاريخ 24/9/2017 وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.

تبين انه اللبناني (ع ع) مواليد 1995 وقد اعترف بقيامه بعمليات نشل عديدة في بيروت وهو من اصحاب السوابق في ترويج وتعاطي المخدرات ومطلوب بجرم اطلاق نار.

وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى القضاء المختص بناءً لاشارته.