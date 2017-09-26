بين الجمعة والاحد أمطار وعواصف رعدية.. والذروة فجر السبت!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

طقس معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يتأثر برياح غربية تنشط بعد الظهر لتصل سرعتها الى 35 كلم في الساعة.

ومن المنتظر أن يمرّ كل من لبنان وسوريا بحالة عدم استقرار بين الجمعة مساءً والاحد قبل الظهر يتخللها تساقط أمطار مع عواصف رعدية متفرقة (ساحلاً) تشتد فجر السبت المقبل، يترافق الوضع مع انخفاض بدرجات الحرارة بمعدّل درجتين على الساحل و4 درجات في البقاع ونشاط بسرعة الرياح الجنوبية الغربية.

*طقس يوم الأربعاء مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل: 29/30 نهاراً و23 ليلاً

-في عكار وطرابلس: 30 نهاراً و24 ليلاً

-الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و16 ليلاً

-البقاع: 28/29 نهاراً و16 ليلاً

*الرطوبة: 55/80%

*الضغط الجوّي: 1014hpa

*الرياح: غربية 35 كلم في الساعة.