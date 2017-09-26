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بالتعاون مع شركة “touch”، توجهت مهندسة الديكور، الاعلامية اللبنانية داليا كريم الى الجمعية الخيرية AFEL في منطقة سن الفيل لمساعدة اكثر من 70 طفلاً يعانون من حالات اجتماعية وانسانية صعبة (جمعية AFEL تعنى بإعادة تأهيل هذه الحالات للانخراط في المجتمع مجدداً).

وقد كانت الخطوة الاولى نحو تحسين اوضاع المؤسسة التي ترعى صغار السن من خلال خطة جديدة ومتطورة تشمل إعادة الترميم و التأثيث، وقد باشر فريق عمل برنامج "داليا و التغيير" الذي يعرض عبر الـOTV بانجاز المهمة خلال وقت قياسي .

داليا قررت ان تمضي يوماً كاملاً برفقة الاطفال الذين اصطحبتهم بنزهة لتناول طعام الغداء، وبعدها كانت زيارة الى احد المتاجر لشراء الهدايا و الالعاب وقد سادت العفوية على تلك الجولة التي تعاملت معها كريم بشفافيتها المعتادة واعتبرت: "ربما تعطي المهمات الانسانية الصعبة قوة للانسان لان الهدف هو اسعاد الاخرين ورسم الامل من حولهم واعطائهم حقهم في العيش الكريم والطفولة حتى لو كان ذلك مقابل مجهود كبير وباقة من التعب والمتابعة والتركيز والسعي النابع من القلب.