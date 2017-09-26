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إصابة 11 شخصا في عملية دهس بمدينة مراكش المغربية

26
SEPTEMBER
2017
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أعلنت قوات الأمن الغربية، الأحد، عن إصابة 11 شخصا بجروح إثر تعرضهم لعملية دهس من طرف سائق سيارة في شارع الداخلة في مدينة مراكش، جنوب الوسط المغرب.


ورغم أنه لا تعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، لكن وفقا للمعطيات الأولية، فأن السائق، الذي كان في حالة غير طبيعية يقود السيارة بسرعة عالية، دهس 11 شخصا بعد فقدانه السيطرة على السيارة، قبل أن يفر هاربا.


والجدير بالذكر أن أغلبية المصابين قد غادروا مستشفى ابن طفيل في مراكش بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.


هذا وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، صباح الاثنين، من اعتقال السائق.


وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 عاما، كان تحت تأثير الكحول وفقد التحكم في السيارة. وأضاف البيان أن إجراءات البحث مكنت من تشخيص هوية السائق وتوقيفه بمسكن عائلته، بالغضافة واعتقال والدته التي ضبطت هي الأخرى في حالة سكر.


وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم إخضاع ثلاثة من عائلة مرتكب الحادثة لبحث قضائي للاشتباه بتورطهم في محاولة إخفاء معالم الحادثة.

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