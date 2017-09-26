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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 26-09-2017

26
SEPTEMBER
2017
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الأخبار

فارس سعيد وحيداً في «أمانته»
تقول مصادر مُطلعة إنّ تيار المستقبل توقّف عن دفع إيجار مكتب الأمانة العامة لقوى 14 آذار في الأشرفية. وبالتالي، بات النائب السابق فارس سعيد هو «المُعيل» الوحيد لهذا المكتب، إذ يتولى دفع الإيجار ورواتب الموظفين. ورغم أنّ سعيد أبلغ «الأخبار» في وقت سابق أنّه سيُغادر المكتب، إلا أنّه لا يزال يُداوم فيه. ويُنقل عن سعيد قوله: «ليس لديّ حلفاء».

الجمهورية


إستغربت أوساط سياسية كيف أن فريقاً طالب بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى ولما تحقّقت يُطالب الآن بإزالتها.


لاحظت أوساط سياسية كيف أن حزباً مؤثراً في قرارات الدولة ووزراءه في الحكومة ونوابه في البرلمان ولا يستطيع دعم ضبط جباية الرسوم في مناطقه؟

تتخوّف أوساط تربوية من التمييع والمماطلة في بحث ملف قانونه نافذ ومخصّصات الدفعة الأولى له موجودة ومهلة البحث فيه في مجلس الوزراء المطلوبة لا تُقدِّم ولا تؤخِّر وتقول» في ريحة مش نضيفة بالقصة».

المستقبل


إنّ ديبلوماسياً غربياً معتمداً في لبنان قال في مجلس خاص إنه في حال نجاح استفتاء إقليم كردستان فإن أولويات المنطقة ستنقلب رأساً على عقب.

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