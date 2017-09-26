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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 26-09-2017

26
SEPTEMBER
2017
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الأخبار
هل صدر أمر إطاحة الحكومة؟
بن غوريون البرزاني!
خليل لـ«الأخبار»: لم يعد بإمكان أحد التراجع عن السلسلة
معارضو لقاء باسيل ــ المعلم: إخراج الحريري ومخاوف من اغتيالات وحرب!
قانون الضرائب: مشكلة في الحكومة وحلٌ عند عون

البناء
أردوغان يُعلن وقف تصدير نفط كردستان... ومناورات عسكرية لبغداد وأنقرة وطهران
«فَعَلَها» البرزاني فصفّقت «إسرائيل»... وبدأ إقفال الحدود العراقية التركية الإيرانية
عون من الأليزيه: أولويتنا عودة النازحين... وارتباك حريري بالسلسلة... وباسيل

الجمهورية
الإضراب يشلّ البلد.. والحكومة مأزومة
ماكرون: سنضاعف دعمنا للبنان
مسار واحد من غزة واليرموك إلى "عين الحلوة"
الأكراد يتجاهلون التهديدات ويجرون الإستفتاء
بوتين يعرض التسوية مع روحاني وأردوغان

الديار
إحتفاء باريسي بعون وفرنسا «تشجع» لبنان على «الحوار» مع دمشق
المخرج «لمأزق» السلسلة جاهز... فهل يطيحه «الكباش السياسي»؟

المستقبل
ماكرون لعون: «النأي بلبنان» والحل السوري يعيد النازحين
الأكراد يصوّتون بكثافة للاستقلال
عون: تطبيق القرار 1701 أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة
رئيس الحكومة يستقبل بهية الحريري والحوت
دونالد ترامب وكيم جونغ أون: تهويل بالكلام النووي

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