living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هو الوعد الذي صدق، وبالفعل كان اللقاء

25
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هو الوعد الذي صدق، وبالفعل كان اللقاء...فبعد عمل نضالي شعبي وسياسي وديبلوماسي لاستعادة سيادة لبنان، حلّ السابع من ايار 2005، فكانت انطلاقةُ مسيرةِ تغيير واصلاح ورحلةُ مدِّ جسورِ تواصلْ بتفاهمات ومصالحات، لاعادة ترميم بنيان الدولة، بعدما سقطت الديموقراطية وضُربت الشراكة وانتُهك الميثاق، فترهّل الهيكل وتضعضع.اليوم، بات الرجل المرجوم بحجرٍ قبل سنوات، حجرَ الزاوية في بنيان النظام الجديد القائم على الشراكة والشفافية والمساواة والاصلاح، لحماية سفينة الدولة من الغرق. وإن كان لا يزال من يشكك بأن ميشال عون، اذا قالَ فعلْ، واذا وعدَ صدقْ، وان اضطُهِدَ تحمّلَ وثابرَ وصممْ حتى تحقيق الهدف... ، ما عليه الاّ تحويلَ انظارِه الى باريس، الى حيث استُقبل امام قوص النصر، ليتأكد قليلو الايمان، بأنه اليوم الذي ثأر فيه التاريخ ممن حاولوا تشويهَه وتغييرَ مسارِه....فهناك، في تلك اللحظات وتلك الصور، بين الشانزليزيه والاليزيه، كان انتصارُ الحقيقة

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout