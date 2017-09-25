توقيف شخصين بجرم القيام بأعمال مخلّة بالآداب العامة ومنافية للحشمة

A + A -

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 23/9/2017، نشر أحد المواقع الإلكترونية مقطع فيديو يتضمّن مشاهد لأعمال منافية للحشمة، قام بها رجل يضع حول عنقه طوقاً وجنزيراً وتجرّه امرأة ويتنقلّان في الأماكن العامة وعلى مرأى من المواطنين.

بالتاريخ ذاته، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من تحديد هوية ومكان تواجد الرجل وتوقيفه، ويدعى:

م. ر. (مواليد عام 1986، لبناني)

وبتاريخ 24/9/2017، أوقفت الشعبة المذكورة، المدعو:

ش. خ. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو متحوّل جنسياً، ويُعرّف عن نفسه بإسم "إليسا".

بالتحقيق معهما، اعترفا بتواصلهما من خلال تطبيق "واتساب" وعبر موقع إلكتروني مخصّص للمتحولين جنسياً على شبكة الأنترنت.

التحقيق جارٍ مع الموقوفَين، بإشراف القضاء المختص.