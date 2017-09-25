إعترافات خطيرة جداً لإبن " أبو طاقيه "!

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المدعو عبادة مصطفى الحجيري وهو أحد أبرز عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابية التي كانت في منطقة عرسال والمجموعات الأمنية التابعة لها داخل البلدة، وقد ضبط بحوزته أسلحة وذخائر حربية، وإعترف بعمله لوجستياً لصالح الجبهة المذكورة من خلال تأمين الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية لها، وإيوائه عدد كبير من المسلحين داخل منزله في عرسال، ونقلهم بعدها الى جرود البلدة للإلتحاق بالمجموعات الإرهابية.



كما اعترف بإقدامه خلال شهر آب من العام 2014 مع والده مصطفى الحجيري الملقب "أبو طاقية" على اقتياد العسكريين وتسليمهم الى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إضافة الى عمله بتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتزويد المجموعات الإرهابية بها، وقيامه بعدة عمليات خطف أشخاص وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية.