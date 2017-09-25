"الإغتراب اللبناني" يحصدُ مزيداً من الأرواح.. "مارون" وداعاً!

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يحصدُ الإغتراب اللبناني يومياً المزيد من الأرواح، وجديد الضحايا مقتل الشاب اللبناني مارون ج. خاطر (37 عاماً) جراء حادث سير بالقرب من شارع 14 وشارع فرانكلين في دنفر- الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل، أنه بعدما استقل خاطر سيارة أجرة "أوبر" في وقت مبكر، حصل تصادمٌ بسيارة أخرى يقودها الشاب أدريان فالديز ريفغيو (20 عاماً)، ممّا أدى الى وفاة خاطر على الفور وإصابة سائق الأجرة بجروح.

وكان ريفغيو قد احتجز فى وقت لاحق بعد أن هرب من الحادث سيراً على الأقدام، ووجهت إليه تهمة القتل المتعمد، لكونه حاول الهروب وتسبّب بزحمة سير خانقة في مكان حادث السير.