تحضروا - الأمطار ستزور لبنان بعد أربعة ايام!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

ما زال المرتفع الجوّي الذي يتمدّد فوق أوروبا يؤثر على الأمطار التي كانت تسلك خطّ وسط القارة، وستحوّلها نحو جنوب اليونان والمتوسط ومن ثمّ قبرص والساحل الفلسطيني واللبناني والسوري، ويقذف بالرياح الشمالية الباردة نحو شمال افريقيا فتتحوّل الى معتدلة الأمر الذي سيُضفي جوّاً خريفياً في المنطقة خلال هذا الأسبوع.

"ايلول طرفو بالشتي مبلول".. هكذا اراد ان يودّعنا شهر أيلول، فالأمطار قد لا تصل الى البقاع ولكنها ستضرب الساحل والجبال الغربية وتغسل غبار الصيف وتنعش شجر الزيتون.

*طقس يوم الثلاثاء: مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم ظهراً مع نشاط في سرعة الرياح الغربية التي ستصل الى 35 كلم في الساعة.

*الحرارة على الساحل: 29/30 نهاراً و23 ليلاً

*طرابلس: 31 نهاراً و24 ليلاً

*عكار: 29 نهاراً و22 ليلاً

*البقاع الأوسط والغربي: 28 نهارا و17 ليلاً

*البقاع الشرقي: 30 نهارا و18 ليلاً

*الرطوبة: 55/70%

*الضغط الجوّي: 1013hpa

إذًا، وبحسب آخر تحديث لخرائط الضغط الجوي، الأمطار ستزور لبنان بعد أربعة ايام.