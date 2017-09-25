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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك.. وخسائر بالمليارات

25
SEPTEMBER
2017
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تجمع المكسيكيون في الكنائس، الأحد، للدعاء لضحايا أكثر زلازل المكسيك دمارا في 3 عقود، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الركام منذ ضربت هزة ارتدادية مكسيكو سيتي والولايات القريبة الثلاثاء الماضي، وقدرت قيمة الخسائر الناتجة بأكثر من ثمانية مليارات دولار..
 
وارتفع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى 320 قتيلا. ومع انهيار ألاف المنازل، نام الناجون في الشوارع أمام منازلهم. وفقا لرويترز.
 
وعانى كثيرون من الصدمة جراء ثاني أكبر زلزال يضرب مكسيكو سيتي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 1985 وأودى بحياة ما يقدر بعشرة آلاف شخص.
 
وكان من المقرر أن تعيد أكثر من 44 ألف مدرسة عامة في ست ولايات فتح أبوابها الاثنين، لكن 103 مدارس فقط من بين أربعة آلاف مدرسة عامة في مكسيكو سيتي ستفتح أبوابها كي لا تعوق جهود الإنقاذ والإغاثة.
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